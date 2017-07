Hasta las Fuerzas Armadas se sumaron a la ceremonia amenizando el ambiente con música ejecutada por la banda militar, mientras se podía observar la fila de dirigentes en el patio central de la residencia presidencial, que desde hace tiempo se convirtió en un verdadero PC de la ANR.

Cartes se dirigió a sus correligionarios destacando que en Mburuvicha Róga se encuentra la bandera roja con la estrella blanca que simboliza al partido.

"Por ahí está mi papagayo azul al que le puse el nombre Efraín (risas generalizadas y una colorada le interrumpe diciendo que es el más charlatán), el único azul que pude poner entre las rejas", ironizó el presidente en medio del discurso que dio en el patio donde tiene en cautiverio a estas aves.

En los últimos discursos que pronunció el presidente de la República ya generó polémica con sus declaraciones al manifestar que los periodistas Menchi Barriocanal y Óscar Acosta debían estar con el dirigente juvenil Stiben Patrón en Emboscada.

En otro momento de su mensaje, ayer, el presidente señaló que no esperaba ver tanta gente agolpada en la residencia para saludarlo. Muchos de ellos, funcionarios públicos que abandonaron su lugar de trabajo en horario laboral. "Tanto me dieron que solo le pido a Dios que me dé salud, sabiduría y que me ayude a retribuirle a cada uno de ustedes", expresó en medio del aplauso de sus seguidores.

DIFERENCIAS. No pasó desapercibida la crisis interna que está generando la campaña electoral de cara a las internas del 17 de diciembre, ante las confrontaciones que originan los discursos, principalmente con el sector de la oposición liderado por Mario Abdo Benítez, principal oponente presidencial al proyecto cartista.

"(Quiero) aprovechar este momento para pedirles que como nunca superemos cuando hay pequeñas diferencias entre nosotros. No nos olvidemos de poner primero a Dios y a la República del Paraguay, y a nuestro glorioso Partido Colorado como norte. Como nunca estamos llamados para que en nuestra familia estemos juntos. Necesitamos estar juntos", expresó.

Una vez más, Cartes mencionó que la salud del Paraguay depende de la salud del Partido Colorado. "Es imposible que este país esté con buena salud cuando el partido no goza de buena salud", dijo.

Cartes afirmó que están con buena salud, al mencionar que en el mundo el pueblo de todos los países se aleja de los gobiernos y de la política. Sin embargo, aseguró, está ocurriendo un fenómeno histórico e inédito en nuestro país.

"La sociedad que nos miraba y nos daba la espalda hoy está afiliándose. Cómo es increíble nuestra querida Asociación Nacional Republicana. Si algún error cometimos créanme que fue involuntario. Sí, nos falta mucho. No pretendamos nunca estar satisfechos", apuntó al cerrar su discurso proselitista.





No asisten al trabajo y van a saludar a HC

El cumpleaños del presidente Horacio Cartes fue la excusa para que un centenar de funcionarios públicos que operan como dirigentes no cumplan su horario de trabajo, ya que en ese momento estaban formando la fila para ingresar a la residencia presidencial. Se pudo observar a varios directores del área de salud, ministros y secretarios de las principales instituciones públicas.

Inclusive apareció el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Jaime Bestard, quien huyó de la prensa luego de abandonar la residencia presidencial.

Estuvieron miembros de la Junta Municipal de Capiatá, quienes pidieron suspender la sesión ordinaria de ayer para poder ir a Mburuvicha Róga. El hecho fue admitido por el concejal colorado Tranquilino Talavera. Los ministros, legisladores y gobernadores tuvieron su propio encuentro en medio de un almuerzo político que se realizó luego de que la mayor cantidad de dirigentes se retiró del lugar. Aparecieron no solo funcionarios públicos, también un grupo de bailarinas de la tercera edad y miembros del equipo de fútbol de estatura mediana, entre otros.