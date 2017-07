"No hay otro camino que el multilateralismo", mantuvo el jefe de Gabinete de Argentina, Marcos Peña, en un encuentro con medios en el marco de la cumbre que se celebra hoy y mañana en Hamburgo (noroeste de Alemania).

El presidente argentino, Mauricio Macri, aprovechará su presencia en la cumbre para mantener encuentros bilaterales con varios líderes, entre ellos la primera ministra británica, Theresa May.



A juicio de Peña, el multilateralismo es necesario para afrontar los problemas globales y las soluciones vendrán de "más globalización, y no de menos".



La situación actual, dijo en referencia al viraje de EEUU en cuestiones clave desde la llegada de Donald Trump a la Presidencia, ha dificultado las negociaciones.



Peña confió en que "el diálogo no se rompa" y reafirmó el compromiso de Argentina con el Acuerdo de París contra el cambio climático, el consenso global que acaba de abandonar Trump pese a los esfuerzos diplomáticos de la UE y China.



La reunión de Macri y May, que durará unos quince minutos, incluirá la cuestión de las islas Malvinas, informaron a Efe fuentes de la delegación argentina, pero el objetivo principal del encuentro es "reforzar las relaciones bilaterales" en diversos ámbitos.



"Creemos que podemos profundizar en muchas cuestiones (con el Reino Unido) pese a las diferencias en torno a la soberanía de Malvinas", manifestó Peña en la rueda de prensa.



Macri tiene previsto además entrevistarse durante su estancia en Hamburgo con el presidente francés, Emmanuel Macron, el del Consejo Europeo, Donald Tusk, con el primer ministro indio, Narendra Modi, y con el presidente surafricano, Jacob Zuma.



Uno de los puntos clave de la agenda con Tusk será el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), en el que el objetivo es que las negociaciones puedan abrirse formalmente en diciembre, pese a que persisten obstáculos, "sobre todo en agricultura".