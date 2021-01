Ramón González Daher enfrentará juicio por lavado de dinero y usura

El ex presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol se expone a 7 años y medio de cárcel si es que los investigadores logran probar los dos delitos.

El enfrentamiento del poderoso empresario con la Justicia comenzó en noviembre del 2019, cuando el fiscal Osmar Legal decidió imputarlo por los mencionados delitos y además pedir su prisión.

Desde entonces, se realizaron varias diligencias en el caso, en el que se presentaron más de 280 denunciantes que aseguraron que fueron víctimas de usura y otros delitos por parte del ex dirigente deportivo.

Por este motivo, la Fiscalía solicitó que se le amplíe el plazo para realizar las diligencias y preparar la acusación que finalmente se llevó a cabo ayer.

Uno de los primeros denunciantes en este caso fue Juan Eugenio Planás, titular de la firma Emprendimiento y Business SA, quien afirmó que había realizado préstamos bancarios para la construcción de una fábrica que finalmente no pudo honrar.

Al verse imposibilitado de asumir su deuda, afirma que recurrió a Ramón, que le habría facilitado obtener el dinero que precisaba pero con intereses que ascendieron a cerca del 100%, mayor a lo que establece el BCP, del 40%.

Planás tampoco pudo hacer frente a esta deuda, por lo que RGD le habría llevado a la Justicia, denunciándolo por estafa. “Cuando se da cuenta que va a tener que esperar para cobrar, me amenaza y me denuncia por estafa en la Fiscalía de Luque y yo me enteré solamente porque tenía un conocido trabajando ahí, nadie me notificó nunca”, había comentado el hombre a ÚH.

Este mismo esquema habría utilizado con las demás personas que se acercaban a pedirle algún crédito, utilizando la supuesta influencia que tenía su hermano Óscar González Daher en el tiempo que se desempeñaba como presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

El Ministerio Público atendió al menos 507 denuncias por estafa realizadas por Ramón desde el 2001 hasta junio del 2020, contra sus clientes.

Este, según las denuncias, era un sistema de apriete que utilizaba el empresario en connivencia con jueces y fiscales. Ramón González Daher cuenta con 54 inmuebles a su nombre, mientras que su hijo Fernando posee 87 bienes inmobiliarios.