Billetaje: Usuarios exigen mayor facilidad para recargar tarjetas

El primer día del servicio de billetaje electrónico obligatorio comenzó ayer con una jornada “más tranquila”, y diferente a lo que se vivió en octubre del año pasado, señaló el viceministro de Transporte, Pedro Britos, en conferencia de prensa con Última Hora.

En el primer día del billetaje al 100%, más de 100.000 personas utilizaron el plástico indicaron desde la Central de Control y Monitoreo del Viceministerio de Transporte, (VMT). Muchos usuarios opinan estar a favor de la implementación del billetaje, pero exigen que exista un proyecto para establecer más puestos de venta y recarga en los quioscos o que la tarjeta se pueda recargar como saldo de celular. Sin embargo, otros usuarios alegan que no consiguen aún recargar sus plásticos o no encuentran las tarjetas en los locales establecidos de venta. Otros pasajeros tuvieron problemas con el saldo y la validación de la tarjeta y se vieron obligados a descender del colectivo. Mientras otras personas debieron buscar por horas la tarjeta, ya que no disponían del plástico. Britos sostuvo que el panorama fue muy distinto a lo acontecido en octubre pasado y que no hubo inconvenientes en el primer día del servicio de billetaje obligatorio total, “fue una jornada muy diferente a octubre del año pasado en todos los sentidos, en ese día 1 anterior llegamos a tener cerca de 60 mensajes de reclamos por WhatsApp, ahora hasta el momento hay 16 mensajes pero todos específicamente de consultas, la jornada fue mucho más tranquila que los días previos, ya que muchas personas ya adquirieron sus tarjetas con anticipación”, refirió el viceministro. proyecto. Desde el VMT y las firmas proveedoras indicaron que existe un proyecto de implementación de puntos en negocios pequeños,, “se está analizando un proyecto de ampliación para puntos de recargas en pequeños negocios, primeramente se establecieron en los puntos más formales”. Britos remarcó que la ampliación de los puntos de venta en 1.500 locales más descomprimió y facilitó a la ciudadanía para que pueda acceder a la tarjeta. El stock actual es de 700.000 pases de los cuales 280.000 ya fueron distribuidos hasta la fecha.



No me gusta que sea obligatorio porque no se consigue la recarga y no todos tenemos para pagar, me bajé de varios colectivos y ahí tampoco cargan. Gladys Ortiz, usuaria.