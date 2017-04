Tradición poco conocida

A las puertas de la Semana Santa, los paraguayos empiezan a preparar las comidas típicas de esta conmemoración cristiana. La chipa, la sopa y la gallina asada son infaltables, pero hay otros platos menos habituales que también forman parte de nuestra gastronomía. Les presentamos algunos poco conocidos y que también pueden ser disfrutados en cualquier época del año.

Kumanda jykysy.jpg KUMANDA KYKYSY. Se denomina jykysy a toda sopa liviana y salada, que puede ser de pescado, queso, verduras, huevo, etc. El kumanda jykysy se prepara con poroto fresco, cebolla, tomates, queso Paraguay y leche.

Fotos: Fernando FranceschelliLa cocina paraguaya es muy rica, no solo si estamos hablando de sabores, sino también en su acepción de cantidad de variedades, si bien en la actualidad quienes viven en la capital y en otras zonas urbanas casi han olvidado cómo son y cómo se llaman muchas de las comidas que todavía sobreviven en algunas zonas del interior o en la memoria de nuestras abuelas.Consumir chipa, mbeju, chipa guasu, chicharõ trenzado o sopa paraguaya es habitual para cualquier compatriota, que puede acceder a estas delicias en ocasiones especiales pero frecuentes, y quien más, quien menos está familiarizado con los ingredientes y su preparación.Pero, ¿cuántos pueden jactarse de haber degustado o escuchado algo sobre la chastaka, el mbaipy eíra, el pirón, el reviro o el kavure? Pocos, seguramente; y los que no, estamos pecando de ignorantes, no solo por desconocer una parte importante de nuestra cultura, sino porque nos estamos perdiendo un verdadero concierto de sabores y olores, una deliciosa sinfonía para los sentidos.