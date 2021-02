Los legisladores y ministros ya no tendrán seguro vip desde abril

El viceministro de Administración Financiera de la cartera, Marco Elizeche, en diálogo con los medios de comunicación, informó ayer que los legisladores, ministros de todos los poderes y máximas autoridades de las entidades públicas ya no tendrán seguro médico desde abril.

El subsecretario de Estado recordó que los contratos con las empresas de medicina prepaga fenecen en marzo, por lo que al renovar los mismos ya no podrán incluirse a los altos funcionarios ni aquellas personas electas, según establecen la Ley Godoy y la reciente reglamentación.

El Presupuesto General de la Nación (PGN) 2021 contemplaba la posibilidad de que estas pólizas puedan llegar hasta los G. 1.000.000 por funcionario, por mes.

Sueldos. El viceministro Elizeche explicó también ayer que desde este mes ya rige la disminución del salario para todas aquellas personas que ganan más que el presidente de la República, cuya remuneración total alcanza actualmente los G. 37.909.000.

No supo precisar cuántos son los funcionarios que tienen sueldos por encima de ese número, pero recalcó que solo afectará a las máximas autoridades de las entidades descentralizadas, del Legislativo y del Judicial. Agregó que a fines de este mes y del siguiente tendrían más precisión del alcance y del ahorro que se generaría con esta medida.

Ahorro. Además de la eliminación del seguro vip para autoridades y del tope salarial, el decreto reglamentario dispone la prohibición de la repartija de vales de combustible, de la provisión de almuerzos y bebidas, así como la entrega de obsequios y arreglos florales.

Asimismo, elimina la figura del presentismo y de los beneficios ligados a la asistencia al lugar de trabajo, entre otros.

Según subrayó ayer Elizeche, estas medidas permitirían un ahorro anual de entre USD 10 y USD 15 millones, debido a que una parte de ellas ya estaba incorporada en los presupuestos públicos de años anteriores.

Tope, no a todos

El tope salarial fijado en la Ley Godoy y en el decreto reglamentario no afectan a los funcionarios de las entidades binacionales.

El viceministro Elizeche tiró el fardo a la clase política. En ese sentido, subrayó que esa fue una decisión de los parlamentarios y que ahí Hacienda no tiene competencia porque esos salarios se fijan en convenios internacionales.