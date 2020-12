Sin fase 0 médicos piden reforzar controles y castigar a infractores

Los médicos, testigos en primera persona de los estragos que causa el Covid-19 en la gente y en los servicios hospitalarios, desean en el fondo volver a cuarentena total –como pasa en países del Norte– para detener de un tirón el avance irrefrenable de este virus.

Como esa posibilidad está prácticamente descartada de plano por las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) como mínimo esperan, y es lo que exigen, que se extremen los controles en sitios donde a todas luces se producen aglomeraciones y se obvian las medidas de protección y prevención sugeridas (mascarillas, distanciamiento, etc.). “No creo que más restricciones mejoren la situación. Lo que se debe hacer es establecer controles y penalizaciones para los que no cumplen con las medidas”, afirma la Dra. Gloria Meza, presidenta del Círculo Paraguayo de Médicos (CPM). Para el Dr. Edilberto Rivarola, presidente de la Asociación de Médicos del Instituto de Previsión Social (AMIPS), la gente de epidemiología del MSP debe insistir con las campañas de prevención “y en eso tienen que trabajar con los órganos de seguridad para controlar el cumplimiento de las restricciones” que están contenidas en el decreto presidencial, pero que no se acatan. “Lo importante es que se cumplan los protocolos y que se establezcan las sanciones”, dice sobre las limitaciones horarias para circular de noche y para la venta de bebidas alcohólicas. El problema –subraya– es que se perdió credibilidad. “Cuando se pierde eso, la gente hace lo que quiere porque cuando no tenés regla, cada uno hace lo que quiere”, postula y refiere que hay varios lugares de concentración nocturna con locales abarrotados de chicos sin tapabocas compartiendo tragos entre ellos. “Y esos chicos les llevan después la enfermedad a sus padres y a sus abuelos que terminan después en las terapias de los hospitales”, lanza. Rivarola indica que ya está comprobado que si el contagio es esporádico y aislado, “las enfermedades son muy leves; pero si los contagios son masivos por aglomeraciones y cuestiones desmedidas por supuesto que vamos tener muchos infectados con mucha carga viral. Eso ya lo aprendimos y sobre esa base no podemos regresar atrás”, resalta. Como directora de Terapias y Urgencias Hospitalarias del MSP, si fuera por la Dra. Leticia Pintos, recomendaría fase 0. En efecto, confesó que iba a sugerir eso en la reunión con el ministro de Salud, aunque ya podía anticipar que sumaría votos en contra. Lo que más preocupa es que la gente “ya le perdió el miedo” al virus y esto hace que se relajen los cuidados. En su opinión, deben volver las restricciones para circular de una ciudad a otra y los controles en la vía pública –por parte de la Policía Nacional como de las fuerzas militares y la Caminera– deben retomarse, así como ocurría cuando todavía no se tenía esta alta y preocupante circulación comunitaria. NUEVO VIRUS DEL SIGLO







Opiniones

“Que se cumplan los protocolos”

“No podemos volver a fase 0. Si somos responsables en cada una de nuestras áreas podemos disminuir enormemente el impacto del contagio y disminuye también enormemente la carga viral, la agresividad del contagio. Lo importante es que se cumplan los protocolos y que se establezcan las sanciones. Hay lugares de concentración nocturna con locales abarrotados de chicos sin tapabocas compartiendo tragos entre ellos. Y esos chicos les llevan después la enfermedad a sus padres y a sus abuelos que terminan después en las terapias de los hospitales”.





“Hay que restringir viajes al interior”

“Esos desplazamientos de personas que hay son muy peligrosos, sobre todo en una población que parece que no magnifica el problema. Hay que restringir las salidas y los viajes al interior. No hay la misma respuesta que había al comienzo de los otros organismos, la Policía, militares, que al principio todos estaban colaborando. Ahora parece que se olvidaron de ese tema. Y, sin embargo, es ahora cuando es importante. Se hacían muchos controles en la época en que no había circulación comunitaria y ahora que hay circulación comunitaria no se hace ni un control”.



92.913

casos confirmados del nuevo coronavirus se reportaron oficialmente hasta ayer, según el Ministerio de Salud.



25.124

casos confirmados de Covid-19 se reportaron hasta ahora, siendo Asunción y Central los focos de infección.



784

pacientes Covid están internados, de los cuales 147 están en terapia intensiva del sistema público y el privado.



1.937

fallecidos por este virus sumaron hasta ayer y si se compara diciembre con noviembre, hay un leve aumento.