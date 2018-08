Zulma pide entender a la ciudadanía

La senadora liberal Zulma Gómez lamentó que hace “poquito” hubo elecciones y la ciudadanía tuvo la oportunidad de corregir y poner las cosas en orden, pero no lo hizo. “La gente tuvo que salir a las calles y no lo hizo en las urnas como debe ser”, dijo.

Reflexionó sobre la renuncia de José María Ibáñez y señaló que no tenía otra alternativa. “Cuando la ciudadanía exige, los políticos debemos interpretar y aceptar”, afirmó. Agregó que los diputados no se esconden detrás de las listas sábanas. “El caso Ibáñez no se esconde en las listas sábanas. Era cabeza de lista. La gente se fue y marcó debajo de su rostro”, significó.

Con relación a Juan Carlos Nano Galaverna (hijo del senador Galaverna), opinó que hay que verlo en la cancha y que hay que darle tiempo para evaluar su gestión como diputado. “Toda la clase política estamos siendo cuestionados. No hay excepción. Debemos observar y entender lo que quiere la ciudadanía. Todos los políticos estamos entendiendo lo que quiere la ciudadanía”, apuntó.