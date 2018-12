Zulma desacreditó comisión que lidera Friedmann para defender a Cartes

En vista de la presentación del informe de esta comisión que había llamado a comparecer al ex presidente Horacio Cartes, pero no se concretó, Friedmann dijo que la comisión tiene un cuestionario que desarrollar con el ex jefe de Estado. “Vino la jefa de operaciones de la Seprelad a mencionarlo a Horacio Cartes dentro de un informe de lavado de dinero. Y eso no es responsabilidad de Rodolfo Friedmann, que le quiera o no le quiera, que le odie, que le ame (…). No es responsabilidad de la comisión”, señaló el senador abdista.

Esto hizo reaccionar a la senadora liberocartista Zulma Gómez, quien hizo uso de la palabra para calificar a su colega de “senador mau” y tildó de poco objetiva la tarea de la comisión que convocó a Cartes.

“Qué lo que va a investigar cuando en realidad uno de los integrantes viola totalmente uno de los principios: La objetividad (…). Realmente es un verdadero circo”, cuestionó y dijo que de lo que se trata es de una “persecución política”.

Dijo que la suya no es una posición de bancada, dado que un representante de la comisión es también su colega Fernando Silva.

Recordó que Friedmann una vez la había abordado y preguntado por qué “defendía a un preso kue”, en referencia a Cartes y ella le contestó que porque fue un buen presidente.

Después de esto, Friedmann dijo: “Que le compre quien no le conoce”.

Con furia Gómez volvió al ataque. “Estoy sentada aquí porque votaron por mí, porque me eligieron y proclamaron. No porque Fernando Lugo a la fuerza me hizo jurar. No entré por la ventana ni por el techo. Entré por el camino correspondiente. No saqué una banca ajena. Porque esa banca que ocupa Friedmann le pertenece al señor Horacio Cartes”, concluyó.