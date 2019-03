En los cómics hay una dimensión alternativa a la realidad, donde no rigen las leyes de la materia ni existe la lógica. Se llama zona negativa.

En Paraguay hicimos carne esa ficción, creamos un estadio retorcido de la realidad en el que contrataciones, salarios y funciones se suceden de manera anárquica, sin causa ni razón, salvo para satisfacer el apetito de los monstruos insaciables que lo gobiernan. Nosotros le llamamos Estado.

En nuestra zona negativa, el salario no tiene relación con la función del asalariado, la responsabilidad del cargo ni su importancia para quienes pagamos el sueldo.

No existe vinculación entre la necesidad de personal de una institución pública y la cantidad de contratados con la que carga.

Un hospital público puede tener un cuarto del personal médico que necesita, el doble de administrativos que requiere y apenas la mitad de la nómina del servicio médico de la Cámara de Diputados, por ejemplo; una dependencia que hasta ahora nadie sabe para qué está cuando que los legisladores gozan ya de un seguro médico VIP.

Esto se repite en todos los escenarios. Por decir, la Junta Municipal de Asunción tiene más del millar y medio de funcionarios para atender a 24 concejales.

No existe argumento alguno que justifique la potestad arbitraria de legisladores comunales de engrosar las planillas de la institución repartiendo entre sus operadores políticos el dinero de los contribuyentes.

En un escenario ideal, el Estado podría sencillamente reordenar la función de cada institución, determinar cuántos funcionarios necesita y qué capacidades deben tener para cumplir con sus objetivos, y eliminar del presupuesto a los que están de más.

Eso borraría de la nómina entre 150.000 y 200.000 funcionarios. Si sacáramos también a quienes entraron sin concursar, nos quedaríamos con menos de 20.000 empleados públicos.

Hacer esto es política, social y jurídicamente imposible. Sepultarían al Estado bajo una montaña de demandas; los sindicatos públicos paralizarían toda actividad pública y, probablemente, terminaríamos reincorporando a la mayoría, previo pago de indemnizaciones y costas judiciales.

La única salida posible es para adelante.

El monstruo está instalado y no podemos sacarlo, pero es viejo. El 60% de los funcionarios tienen más de 48 años; por lo tanto, se irán jubilando en las próximas dos décadas. Esto significa que de aquí en más se incorporarán nuevos trabajadores públicos. Así pues, lo que nos urge es crear ahora nuevas reglas para su incorporación.

Por decir, reducir al mínimo los cargos de confianza e impedir que quienes entran bajo esa figura puedan quedarse; que la Secretaría de la Función Pública sea la única que pueda contratar personal para el Estado, solamente por concurso y según necesidad; establecer la carrera de la función pública con niveles salariales previsibles y equiparar la ley de la función pública al Código Laboral.

No se construye un país eficiente sin un Estado eficiente, y no es posible tener un aparato público que funcione si no tenemos el capital humano necesario, tanto en número como en capacidades.

Dejemos de intentar corregir el pasado y empecemos a dibujar el futuro.

Construyamos una zona positiva.