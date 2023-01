En Paraguay, aún se conserva la tradición de que, en la noche del 5 de enero, los pequeños coloquen sus cartitas dentro de un zapato frente al pesebre. Tras esto, mientras los niños duermen durante la madrugada del 6, la mayoría de los "Reyes Magos" inician la aventurada búsqueda del pedido.

Si bien en todo el país cientos de puestos se aprestaron para recibir a los colaboradores, uno de los sitios más concurridos en cada periodo es el Mercado 4 de Asunción, sobre todo en su acceso sobre la avenida Eusebio Ayala y Pettirossi. Esto, ante los precios bajos que generalmente ofrecen en el lugar.

Juan Villalba, director del populoso comercio, dio a conocer a través de sus redes sociales cómo una multitud de personas se encontraba agolpada en esa zona de la capital, alrededor de las 2:00 de la madrugada de este viernes.

Además, durante la noche del reciente jueves ya se percibía una gran cantidad de compradores en las inmediaciones del Mercado 4, incluso con la presencia de niños que acudían para elegir ellos mismos sus regalos.

Aunque en su mayoría se ofrecían juguetes y artículos exclusivos para los menores, en algunos puestos también se ofertaban diversos productos para adultos, así como vendedores ambulantes aprovecharon la ocasión para ofrecer bebidas refrescantes y alcohólicas.

Todo esto se desarrolló ante la atenta mirada de agentes policiales y municipales que custodiaban y controlaban la zona.

En un momento dado, la tradicional festividad en el sitio se vio empañada a causa de un incidente que se registró entre funcionarios de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y representantes del Municipio.

De acuerdo con lo que dio a conocer Juan Villalba, los representantes de la SET intentaron realizar una verificación sobre informalidad en los puestos de venta, pero se inició una disputa a empujones que incluso derivó en denuncias por supuesta agresión.

"Señor (Óscar) Orué (titular), de la SET: cuando va a realizar operativos de verificación envíe funcionarios educados y con buenos hábitos. No envíe funcionarios agresivos que empujan a compañeros de la Municipalidad. Compañeros también realizarán la denuncia por agresión", expresó Villalba en un tuit.

Asimismo, argumentó que decidieron no permitir que se lleven a cabo los controles, debido a que los funcionarios de la SET supuestamente no contaban con las documentaciones que avalaran el procedimiento. "Lo único que pedimos era orden de trabajo y no tenían", afirmó el titular del Mercado 4.

Días previos, la Municipalidad de Asunción lanzó el Operativo Reyes Magos, en cuyo marco se realizó la verificación, limpieza y despeje en la zona de Eusebio Ayala.

El Día de los Reyes Magos se instauró en Paraguay con la llegada de los colonizadores en el siglo XVI y, si bien ha tenido variaciones a lo largo de los años, hasta este 2023 perdura con su magia, regalando alegría e ilusión a cientos de niñas y niños de todos los rincones del país.