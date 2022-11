Zeballos: “Se me dio el sueño del pibe”

“Se me dio el sueño del pibe: entrar 30 segundos, marcar un tanto en la tanda de penales y salir campeón”, expresó Zeballos en charla con La Sobremesa de FALG por la 1080 AM.

“Solo nosotros sabemos de batallas como esta, cuesta más salir campeón con esta camiseta, es un sabor especial. Algunos consiguieron su primer título”, manifestó el experimentado Zeballos; atendiendo que la V Azulada se juega la permanencia en las dos últimas fechas Clausura.

PZ10, en una parte de la nota, apuntó sobre el apoyo de la gente en el estadio Villa Alegre y señaló que “el 75% del público nos apoyaba porque eran olimpistas”.

Polémica. Después de la conquista se hizo viral un video, donde Zeballos muestra el trofeo y dice de manera irónica: “Hay alguien que esta Copa no tiene”. Rápidamente, los aficionados de Cerro se hicieron sentir en las redes sociales. Consultado sobre el video, el delantero indicó que “yo no mencioné a Cerro Porteño en ningún momento, ellos se tomaron por aludidos”. Finalizando la entrevista dijo: “Lastimosamente no gané un título con Cerro”.



3

goles tiene convertidos Zeballos con la camiseta de Ameliano; en la final de Copa Py anotó el 4° penal de la serie.