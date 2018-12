Zayr afirma que desde el lunes ya no está en el Hospital de Itauguá

Desde el área administrativa de Zayr & Asociados, se comunicó la funcionaria Mariela Pérez, quien refirió que desde el lunes ya no prestan servicios en el centro asistencial. La decisión fue tomada, dijo, a raíz de una resolución del 6 de diciembre, que habla sobre el proceso de rescisión que se había iniciado.

Sin embargo, no pudo especificar si dicha resolución expresamente indica el fin del acuerdo que se tenía para realizar el trabajo en el Hospital Nacional. La administrativa aseveró además que no realizaron despidos como había expresado un grupo de ex limpiadoras. “Ellos se autodespidieron porque no se presentaron más a trabajar”, afirmó.

ÚH intentó interiorizarse sobre la resolución con el área jurídica del Ministerio de Salud, pero no respondieron las llamadas ni mensajes.

COBRO. Con relación al no pago a las trabajadoras, desde Zayr señalaron que la situación se da porque el Ministerio de Salud no les desembolsa. Sin embargo, desde la cartera refirieron que el problema de la falta de pago a los trabajadores es exclusiva responsabilidad de la firma. El MSP dijo que la amortización de la deuda con empresas de limpieza se viene realizando a través de un calendario de pagos.