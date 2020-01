Zavala sugiere no apurar estudio para evitar que se convierta en “Frankenstein”

El senador de Patria Querida Fidel Zavala sostuvo que hay varias aristas que se deben discutir sobre el proyecto de trazabilidad del financiamiento político. Consideró que tiene que ser implementado el control, pero no con apuros.

Sostuvo que este tema debe estar ligado al paquete de leyes antilavado. Acotó que es importante que el control se haga en las internas.

“No sé si para las municipales. Prefiero demorar, hacer bien las cosas y conectar con el paquete de leyes que se aprobaron”, significó.

Zavala dijo que hay que evaluar si es efectivamente posible que todos los bancos abran en un plazo de corto periodo de tiempo las cuentas necesarias con base en la cantidad de candidatos que se postulan. “Tiene que ser bien estudiado y sin dudas el financiamiento político tiene que venir no solo para las generales, sino para las primarias, las internas”, aseveró.

El senador expresó que genera suspicacia que después de que hubo un proceso de selección, de tachas y reclamos, de impugnación, una vez electo el candidato, se dé potestad para que se pueda remover o validar una elección.

“Tenemos que buscar un mecanismo que realmente pueda transparentar y no dejar visos de discusión”, sostuvo. Agregó que las internas partidarias y municipales arrancan este marzo. “Hay gente que quiere llevar a tambor batiente. Cada uno tiene su visión. Mi postura es atar a los 12 proyectos de ley que tenemos y entender que los bancos puedan operar. Este tema de la Justicia Electoral me preocupa. Ojalá no armemos un Frankenstein”, dijo.