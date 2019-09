Zavala aboga por una reforma en la Policía

El legislador mencionó que se debe tener una posición previsiva y no reactiva ante los hechos criminales. El proyecto en cuestión, que ya está para el análisis en Diputados, establece fomentar la carrera policial y dotar de personal a la institución de forma permanente.

“Muchas cosas se pueden hacer, pero debemos analizar unas modificaciones en la ley orgánica de la Policía, a modo de que funcione su Junta de Calificaciones, los regímenes disciplinarios y aquello que llega a consideración del ministro del Interior, así sea de forma transparente y con igualdad de oportunidades”, señaló.

Consideró que es la hora de que los altos mandos de seguridad, llámese ministro del Interior o comandante de Policía, tengan una comunicación fluida “o si no va a pasar lo que en el periodo anterior, cuando el ex ministro Tadeo Rojas no tenía comunicación alguna con Críspulo Sotelo, y eso desemboca en falta de funcionamiento y de vuelta cambio de personas”, señaló.

Manifestó que con relación a los demás países de la región, la tasa de criminalidad en Paraguay aún no alcanza cifras irreversibles, pero reconoció que la inversión en seguridad aún es deficiente.