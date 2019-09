Zapag vs. Trovato

Seguido, el dirigente azulgrana explicó: “Con su mensaje (que la hinchada de Cerro hizo de todo para que se suspenda la final del futsal porque había control de doping) él (Trovato) rompe relaciones, pero puede tener la grandeza de corregirlo, encarar la situación errónea que fue creando con un acto. A partir de ahí podemos volver a caminar juntos”.

Pero a renglón seguido, Zapag manifestó que no es una persona rencorosa y que esta situación se puede arreglar, siempre y cuando Trovato pida disculpas al club Cerro Porteño y a los jugadores que integran el plantel de futsal FIFA. “O si no no hay relación. Así va a ser difícil seguir construyendo juntos. De vuelta vamos a tener que trabajar por separado”.

¿perdón por quÉ? “Si yo pido un derecho, no hay por qué enojarse. Ellos (Cerro Porteño) piden que me disculpe por pedir un control antidoping y eso no lo voy a hacer. En el primer partido no hubo antidoping y perdimos; en el segundo partido nosotros pedimos y pagamos el doping y ¿cómo salió el partido?, apuntó el presidente de Olimpia, Marco Trovato.

El titular franjeado manifestó que en estos momentos la cuestión deportiva entra a un segundo plano. “Acá hay que dividir el tema. Una cosa como lo deportivo, otras mucho más delicadas son la vida humana y la seguridad en los eventos deportivos. Cuando nos enteramos lo que pasaba afuera, dejamos fuera lo deportivo (sobre pedido de antidoping y eliminación de su tuit).

Trovato indicó que esta situación de los barrabravas es un problema de todos y negó que desde Olimpia se les financie. “Si con la inversión que hacemos en el club, encima vamos a estar pagando a los hinchas para que vayan al partido, me parece que no tiene ningún sentido”.

Buscan erradicar la violencia, pero impera un ambiente de tensión entre los presidentes de Olimpia y Cerro Porteño.Anoche 14 jugadores de futsal, con una escribana fueron a la casa del titular franjeado por su Twitter sobre doping.“Se cortó toda la poca sintonía que tenía con él con lo que hizo el viernes. Él tiene que pedir disculpas a Cerro Porteño”.Raúl Zapag,presidente de Cerro.“Olimpia siempre va a estar a disposición de Cerro Porteño para trabajar juntos en contra de la violencia en las canchas”.Marco Trovato,presidente de Olimpia.