Zapag: “Todavía tenemos chances”

“Campeonato cerrado, todavía tenemos chances, pero no está nada fácil y aún así vamos a pelear hasta el final”, apuntó Zapag que además argumentó: “Me hubiera gustado tener más puntos, dependemos de que no ganen todos sus partidos y nosotros ganar todo, es una clara desventaja, pero estamos con la esperanza de levantar nosotros la copa”.

Analizando el desarrollo de la competencia, el dirigente manifestó: “Veo muy bien a los dos (Nacional y Olimpia), están en su mejor momento y no en balde están peleando por el título, pero veo solo los partidos de Cerro porque no me quiero contaminar viendo los otros, porque no hay buenos deseos”, a lo que remarcó: “Cualquiera de los tres que pelean arriba merece ser campeón de este Clausura”.

Acerca de lo que fue la última victoria de su equipo ante General Caballero de local por 2 a 1, Zapag enfatizó: “No sé si le falta carácter, a Cerro le falta muchas cosas. Luego vamos a analizar lo que le falta y le sobra”, apuntando también: “En el último partido se mostró un poco más de determinación, pero eso si, nos falta más definición”.

JEAN, EL MEJOR. ”Compramos el 100% de Jean Fernandes, nos costó un huevo pero es nuestro. Hoy por hoy es el numero 1 del fútbol paraguayo”, explicó Juan José acerca del momento que atraviesa el portero titular del Ciclón, sumando: “Gastón Olveira (de Olimpia) es muy bueno, es un arquero que ha salvado en numerosas ocasiones al rival”.

El dirigente además adelantó acerca de la posibilidad de la continuidad del experimentado uruguayo Rodrigo Muñoz: “No creo que siga, pero lo vamos a evaluar con el entrenador”.

Cerro Porteño debe de enfrentar a Libertad en Tuyucuá el lunes 31, buscando meter presión en la parte alta de la clasificación del torneo Clausura 2022.



“Morales es nuestro y Sergio viene de un préstamo, están en proceso de recuperación ambos, pensando siempre para tenerlos de vuelta”.

