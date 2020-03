Zapag: “El torneo está igual”

“El torneo está igual que siempre, nosotros tenemos que levantar cabeza a partir de este fin de semana. Me toca transmitir tranquilidad a la hinchada de Cerro Porteño para poder salir de este momento”, refirió Zapag.

El mandatario del Ciclón minimizó el incidente de la semana pasada, en donde hinchas ingresaron a la práctica que era a puertas cerradas: “Fue un error de procedimiento, estamos sin guardias de seguridad, en ese momento falló y dolió bastante. No tenemos guardias de seguridad, son porteros. Alguna vez tenía que fallar y falló esta vez”.

Analizando más la situación del Azulgrana que no gana hace seis partidos, Zapag apuntó: “Preocupa que el plantel no remonte el 1-0, las lesiones pueden ser motivo de mayor trabajo y mayor cuidado, falta un poquito de coordinación, paciencia. El plantel siente todo lo malo que estamos pasando, el reclamo no es solamente para los jugadores. Cerro Porteño somos todos”.

Cerro Porteño recibe el sábado 14 a Libertad en La Nueva Olla, a las 20.15.