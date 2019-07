Zacarías y McLeod son denunciados por exacción y asociación criminal

Por el cobro de más de G. 2.000 millones en concepto de un canon que no estaba estipulado, el intendente Miguel Prieto denunció al senador Javier Zacarías Irún, ex asesor ad honórem de la Comuna; a su esposa Sandra McLeod de Zacarías, ex intendenta municipal; y a Walter Gabriel Feltes Melgarejo, ex director de Recaudaciones.

Los hechos denunciados son exacción y asociación criminal con expectativa de pena de hasta cinco años de prisión, de acuerdo con el Código Penal vigente en el país. Los hechos delictivos supuestamente fueron cometidos al haber cobrado durante cerca de cinco años un canon de G. 100.000 en concepto de solicitudes de prescripción y exoneración de multas y recargos, relacionados con impuestos inmobiliarios.

En la denuncia firmada por el intendente Miguel Prieto señalan que Zacarías Irún, asesor ad honórem de su esposa Sandra McLeod de Zacarías, tuvo participación en el hecho, ya que actuaba como intendente de facto, de acuerdo con las testificales realizadas por el ex jefe de Prensa Juan Domingo Sanabria Notario ante la Fiscalía y los medios de comunicación.

Supuestamente, el actual senador con su esposa y el director de Recaudaciones conformaron una asociación criminal para cobrar G. 1.081.050.000 de manera indebida y descabellada en concepto de solicitudes de prescripción y G. 1.060.000.000 en concepto de exoneración. La suma total cobrada por las solicitudes asciende a G. 2.141.150.000, en ambos casos.

IRREGULARIDAD. La Ordenanza Municipal 17/2013 por la cual se aprueba la Ordenanza General de Tributos Municipales establece en los artículos 3º y 9º lo relacionado al pago de patentes por impuesto inmobiliario y el impuesto a la patente comercial, industrial, de profesiones y oficios, señala en su denuncia.

En el artículo relacionado a la patente comercial, en los puntos 8 y 9 de su reglamentación, se establece el pago del canon de G. 100.000 por las solicitudes de prescripción y exoneración de multas. Sin embargo, con relación al impuesto inmobiliario, no está establecido ningún canon, pero los ahora denunciados trasladaron dicha reglamentación al artículo 3º para cobrar en forma indebida el canon de G. 100.000, según la denuncia.

La presentación lleva la firma de Prieto y los abogados Nidia Silvero de Prieto y Ricardo Romero, asesores jurídicos de la Comuna. El fiscal Sergio Irán Villalba fue asignado para investigar el caso, mediante un sorteo realizado en la Mesa de Entradas de la Fiscalía de Ciudad del Este.