Zacarías renuncia al Jurado por “decoro y delicadeza”

Justamente, en la sesión ordinaria de mañana estaba previsto el tratamiento de un proyecto que le insta a que se aparte del organismo.

En su nota dirigida al presidente del Congreso, Óscar Salomón, Zacarías argumentó que decidió renunciar en forma indeclinable “por decoro y delicadeza personal”.

Asegura que no tiene apego a ningún cargo ni pretende beneficiarse como lo hicieron algunos, sin dar nombres.

La renuncia se dio luego de que Salomón haya informado al Jurado que en reemplazo del cartista, designó a la llanista Hermelinda Alvarenga para atender en la causa de Efraín Alegre.

ZI volvió a remarcar que fue designado como miembro sustituto del JEM por una resolución del Senado del 5 de julio de 2018.

En el documento remitido al titular del Senado el cartista habló de algunas medias verdades y muchas mentiras profanadas en su contra.

“Lo cierto y lo concreto es que no tengo ningún apego al cargo muy circunstancial mencionado más arriba, teniendo en cuenta que no me inspira ninguna actitud de utilizar el mismo para cuestiones de índole personal que puedan beneficiarme política, jurídica o económicamente”, manifestó en su defensa.

Insistió en que algunos se acostumbraron a esa práctica que a su criterio perjudica enormemente la Justicia en general y, en particular, a jueces y fiscales que quieren obrar conforme a derecho.

Alegó que ahora está de moda la presión mediática, pero que supuestamente eso no influyó en su decisión.

“De todas maneras, gracias a Dios y a la verdad jurídica legal, a pesar de las presiones mediáticas, políticas y del actuar antijurídico de algunos miembros del Ministerio Público, atropellos institucionales, logré los sobreseimientos definitivos a mis causas”, se jactó Zacarías en su nota.

Remarcó que no pudieron sostener ni demostrar absolutamente nada de lo que simplemente dijeron en sus imputaciones y acusaciones, y enfatizó que todo estuvo basado en un “sostén mediático, alevoso y mentiroso”.