Zacarías Irún insiste en que Gusinky es senadora ilegal

“Hay que dejar sin efecto la resolución de Fernando Lugo, así como dice el fallo judicial, fue un llamado ilegal e ilegítimo. Mirta Gusinky, a quien aprecio muchísimo, hoy no es una senadora legal, es una senadora ilegal, que conforme a la ley, ayer (por el sábado) no debió haber jurado ayer, no debió haber estado ayer, y eso nosotros tenemos que revertir”, expresó el ex intendente de Ciudad del Este.