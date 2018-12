Ypejhú: Firma precisa recursos para asfalto

Representantes de la empresa constructora de la capa asfáltica de 88 km en el tramo Curuguaty-Ypejhú, manifestaron que se puede construir el pavimento asfáltico exigido por los pobladores en casco urbano de Ypejhú, pero si hay un presupuesto diferente a la obra actual. “Me cierran las instalaciones de mi planta, no puedo sacar las piedras para hacer las bases, ellos piden 50 cuadras y la empresa no tiene por qué construir si no se le va a pagar”, refirió Gerardo Buongermini, encargado de la firma.