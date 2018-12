YouTube celebra el 2018 con un recuento de los videos más vistos

Leé más: YouTube: Canciones en español fueron las más escuchadas en el 2018

En el video resumen, se muestra a las estrellas de internet que no corresponden a los medios tradicionales, como el famoso Luisito Comunica, quien recientemente visitó Paraguay, y presenta además cuáles son los contenidos virales, educativos y musicales más buscados.

Igualmente, los 10 videos más vistos de YouTube en el 2018 tienen un total de 673 millones de visualizaciones y fueron observados por aproximadamente 50 millones de horas. Esta es la lista:

To Our Daughter: La modelo Kylie Jenner es la primera de la lista con un video sobre su embarazo y su bebé.

We broke up: Los youtubers Liza Koshy y David Dobrik anunciando que rompieron su relación.

Do You Hear "Yanny" or "Laurel"? (solved with science): Una explicación científica sobre escuchar Yanny o Laurel.

