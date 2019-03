Yore se descompensa en pleno juicio oral

La ex defensora general Noyme Yore se descompensó ayer en pleno juicio oral, por lo que el proceso seguirá el próximo viernes, a las 11.30. Tres testigos declararon en la audiencia en tribunales.

Ante esta situación, la misma fue derivada a la enfermería, ya que tuvo un pico de presión alta. Allí fue atendida por los profesionales médicos, que la estabilizaron.

Con lo ocurrido, los jueces Juan Carlos Zárate, Cynthia Lovera y Julián López declararon el cuarto intermedio del juicio oral.

La causa es por supuesta usurpación de funciones públicas, conforme con la acusación del Ministerio Público.

Ayer declararon el fiscal Leonardi Guerrero, el defensor público Ricardo Goslin y la ex funcionaria de la Defensoría de Filadelfia Carmen Ortiz.

Según el abogado Ricardo Preda, todos los testigos coincidieron en manifestar que ninguna de las causas en las cuales intervinieron los abogados que suplieron a los defensores públicos fue anulada. La defensa no niega que se hayan firmado las resoluciones con respecto al nombramiento de los defensores públicos, pero sostiene que no son hechos punibles, ya que los juicios no fueron anulados.

Los fiscales Rodrigo Estigarribia y Victoria Acuña, por su parte, alegan que hubo usurpación de funciones públicas ya que es la Corte Suprema de Justicia la que debe nombrar a los defensores públicos.

En el caso, hasta el momento, depusieron los testigos del Ministerio Público. Después vendrán las pruebas documentales. La ex defensora general aun no declaró.