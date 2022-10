"Yo me   decía: 'tengo que luchar y salir de esta porque lo más lindo es vivir'"

Ahí se vino una etapa de negación. Yo me iba al hospital y pensaba: ¿A quién le vengo a visitar? Y pensaba al principio que yo no iba a salir de esta.

Tengo muy buenas amigas y siempre me decían: andá a la consulta para el control anual. Yo no les hacía caso. ¿Para qué?, me decía. Porque uno piensa que esta enfermedad no le va a llegar, no te va a pasar. Entonces, es como muy lejano todo.

Nunca me hice los controles. Un día, cuando me estaba bañando, sentí algo. Entonces, me decía: esto tengo que comentarle a mamá.

Le comenté y entonces ella me dice: ¡Esto no puede ser! Le llamamos a una prima; que es doctora, que nos dijo que urgente tenía que hacerme la mamografía y la ecografía.

Uno no acepta ni quiere creer. Empezás a decir que no es. Pero, después me fui a la Clínica de Tumores María Josefa y Barbero. Había mucha gente. Fui la primera en ser atendida porque tengo discapacidad. El doctor me hizo la punción y me dijo: “Esto no era lo que yo esperaba”.

Llevamos la muestra a un laboratorio y en 15 días me llamaron para que retire. Me fui con una amiga que es sicóloga.

Abro el sobre frente a ella y le dije: Cáncer es lo que tengo. Entonces, dimos vueltas y vueltas porque no quería venir a mi casa. Entonces, dije qué les voy a decir, que no me dieron el resultado.

UN RECUENTO DOLOROSO

Mamá (Leonarda Cristaldo, de 77 años) y papá (Eduardo Chamorro, de 86 años) ya me estaban esperando en el portón. Y les dije que no me dieron el resultado.

En la merienda mamá siguió insistiendo. Le conté: cáncer lo que tengo. Y empezó a llorar. Mamá y yo lloramos. Entonces, mamá me dijo: a tu papá no le vamos a contar porque es mayor.

Yo lloraba todos los días. Entonces, papá –que no sabía de mi enfermedad– me dijo un día: “No llores más porque Dios es el dueño de nuestra vida. Él te va a llevar cuando quiera. Si es algo malo, vos tenés que ponerte en manos de Dios y no sufrir, porque todos nos vamos a ir”. Me dijo papá sin saber. Me dio paz. Ese día dormí.

UN CAMINO CONTRA LA ENFERMEDAD

El doctor José Duarte me recomendó ir al Incán (Instituto Nacional del Cáncer). Ahí me fui. Me encontré ahí a gente maravillosa que te insta a luchar. Me dijeron que el pelo se me iba a caer. Yo tenía el pelo largo. Eso me afectó un poco.

Es rápida la atención en el Incán. Me hice 12 quimioterapias y 25 sesiones de radioterapia, en el servicio tercerizado. Fue un poco difícil el tratamiento de quimioterapia porque vomitaba mucho. Esa era mi reacción.

Un día no sentí el sabor de la comida. Mamá hace mucho dulce de leche y me dijo que pruebe el dulce. ¡Qué rico que es!, le dije, pero yo no sentía el sabor.

La radioterapia no me afectó tanto, como fue con la quimioterapia. Después de la quimioterapia, me hicieron la cirugía. Mi amiga me dijo que la cirugía era vida, y que tenía que pensar así.

Siempre pensé que cuando uno va a cirugía ya muere. Yo nunca me operé. Tuve miedo. Ella me decía, pero si vas a vivir. Mi cirugía fue grande: una mastectomía.

Después, yo me decía: tengo que luchar, yo tengo que salir de esta porque lo más lindo es vivir. La fuerza encontré en mi fe; en la Virgen María porque soy creyente, y en mi familia. Mi papá, mi mamá. Mis hermanos y mis amigos también. Todos los días me escribían y me traían libros para leer.

Los controles siempre me hago. Ahora me fui al control y el doctor me dijo que vuelva en un año. En principio era cada cuatro meses. En mi caso no hay metástasis.

En pandemia me fui a un consultorio particular. En tiempo de pandemia muy fuerte no me fui para los controles.

Mis amigos me ayudaron mucho. Mis compañeros de trabajo, mis vecinos, de la parroquia. Nosotros no necesitamos, fue por solidaridad. Tuvimos cobertura completa en el Incán en el 2015 y 2016. Quiero destacar que los doctores son muy buenos y dan mucha contención.

MENSAJE CON ESPERANZA

Les puedo decir a las mujeres que están pasando por esto que no se desesperen, que luchen y que se aferren en su fe y en su familia. Y que hablen, que no se encierren.

Mi amiga sicóloga me ayudó mucho. Me decía que tenía que pensar en cosas positivas, en lo que me gustaba. Me recomendó que cuando me hacía el tratamiento, que piense en eso y que nada me iba a pasar.

Yo ya pasé por todo y sigo con el control médico. Estoy bien, solo estoy con controles. Cada vez que voy al control (análisis, mamografía, radiografía), rezo mucho porque no sé qué me va a salir.

UN CÁNCER Y SU MADRE TAMBIÉN

A mi mamá le diagnosticaron cáncer en plena pandemia (2020). Primero yo, después ella. Un día me acompañó al Incán, no me dijo lo que tenía. Y aprovechó para consultar en urgencias.

Le dieron el diagnóstico con estadio II. Se hizo cuatro quimioterapias y 16 radioterapias. Y una cirugía en el 2021. Hoy, ella está bien. (En remisión).

HOJA DE VIDA

Trabajo en Senadis (Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad) hace 29 años. Soy la jefa de Biblioteca del Centro de Información y Documentación. Ahí se maneja todo el tema de los libros, revistas, documentos, todo lo relacionado a la rehabilitación.

Estudié la Licenciatura en Bibliología, después hice la maestría en Ciencias de la Información. Estoy con un doctorado en Educación y Desarrollo Humano.

También soy escritora. También soy investigadora del Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) del Pronii (Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores). Escribo artículos científicos, estoy en un grupo de investigación.

Uno no tiene que quedarse atrás, tenés que decir puedo e ir por más y más. Yo no paro, siempre hago muchas cosas. Me gusta.

