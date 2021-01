Yd critica al Gobierno y dice que las playas seguirán habilitadas

En una entrevista concedida a radio Monumental 1080 AM, el intendente Luis Yd manifestó que no está de acuerdo con la decisión del Gobierno Nacional de no habilitar las playas y balnearios ante el repunte de casos de Covid-19 .

Dijo que, a pesar de ello, seguirán trabajando en la playa de Encarnación, a la que describió como el último "pulmoncito" de la ciudad, cuyas actividades fronterizas están paradas por el cierre existente con Argentina.

El jefe comunal criticó además que el equipo de abogados y asesores del mandatario no haya tenido en cuenta el éxito de la aplicación del protocolo sanitario, aprobado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (Mspybs).

"Yo no comparto con Marito ese decreto. Si él me quiere demandar, que me demande; si me quiere mandar a la Policía, a los militares (...), que lo haga. Nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir recibiéndole a la gente, y la gente es muy respetuosa", resaltó.

Luis Yd mencionó que el Gobierno le dio la espalda a Encarnación y lamentó que el jefe de Estado no haya visitado sus playas para conocer el funcionamiento de las medidas sanitarias.

También manifestó que está poniendo a disposición del Poder Ejecutivo una estructura de más de USD 1 millón con el Hospital Pediátrico Municipal de Encarnación y que la Comuna no recibe mucho respaldo.

"El gobierno nos dio la espalda en salud. Salimos a pedir plata porque Mario Abdo y (Julio) Mazzoleni me dijeron que no tenían plata para el Hospital Pediátrico. Le pedí G. 200 millones mensuales solo por pandemia. Acá el rebelde con Encarnación es Marito, está ignorando a Encarnación, nunca vino", lanzó el jefe municipal.

De hecho, las tres playas de Encarnación, en Itapúa, San José, Mbói Ka’ê y San Isidro, registraron una alta demanda de reservas de las burbujas sociales para el primer día del 2021. Cientos de grupos familiares y amigos de diferentes puntos del país eligieron Encarnación para dar la bienvenida al año nuevo.

Según los datos obtenidos por esta corresponsalía de Última Hora, muchos de los visitantes fueron brasileños, así como también gente de la zona central, Alto Paraná, Pedro Juan Caballero y otras.