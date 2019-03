Yacyretá paga por cuota deportiva de club social para sus empleados

En la nómina oficial de empleados margen derecha correspondiente a febrero se puede observar que varía el monto para este concepto. Algunos recibieron G. 297.300. Otros G. 416.220; y otros G. 1.189.200. Trascendió que se introdujo una cláusula en los contratos y que cada funcionario percibe anualmente este dinero para promover la práctica de deportes.

La EBY cuenta aproximadamente con 2.000 empleados, en el lado paraguayo, mientras que en el lado argentino se habla de que hay aproximadamente 700 funcionarios. Además de la cuota deportiva, reciben otros beneficios como el subsidio para pago de energía eléctrica (G. 208.000), gastos de almuerzo (G. 891.800); pago por presentismo, que es un plus en concepto de asistencia regular y responsabilidad laboral. Algunos alcanzan G. 1.203.000; además de la asignación familiar determinada.

club social. El director paraguayo de la EBY, Nicanor Duarte Frutos, fue consultado sobre el tema luego de participar del acto oficial en Ayolas, donde también estuvo el presidente de la República. Dijo desconocer de qué se trata. Inmediatamente llamó a Luis Fretes, quien tiene el cargo de jefe del Departamento Financiero. El mismo explicó que disponen de G. 100 millones para cumplir con este rubro de pago de club social.

“Se está pagando. Se está pagando al club social. Hay más de G. 100 millones que se está pagando. Sí. Es para el sostenimiento del club. Para cada funcionario no se puede pagar por hacer ejercicio, pero todos los beneficios del personal están al día y están respetados. No hay ningún beneficio que no se pague. Todos están al día”, expresó Luis Fretes, ante la consulta de ÚH.

Desde el Departamento de Recursos Humanos se limitaron en responder que iban a elevar la consulta puntual sobre el tema y que luego iban a explicar.

ordenamiento financiero. Desde hace años que las autoridades que están al frente de la entidad hablan de la necesidad de reducir costos ante la preocupación que existe entre ambos países. Inclusive, se mencionó en algún momento en que iban a realizar una reducción del plantel de personal. Una estimación del costo de funcionamiento ronda en los USD 100 millones por año. Hasta el momento no tuvo un ordenamiento financiero.

Durante la administración de Abdo Benítez, la erogación alcanzó G. 7.800 millones para sus directivos. Desde agosto de 2018 del año pasado a esta parte, Duarte Frutos y los cinco consejeros recibieron G. 3.548 millones por remuneración, bonificaciones (plus anual, ayuda escolar, ayuda vacacional y aguinaldos) y viáticos. Cada consejero percibe mensualmente G. 81.456.890, mientras que Duarte Frutos cobra G. 94.888.260.

Para los demás altos directivos, quienes integran las secretarías y jefaturas de departamentos, se ha desembolsado un total de G. 4.295 millones.