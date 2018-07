Yacyretá no será partidizada, dice Nicanor

Abordado específicamente sobre la posible partidización de la binacional durante su estadía en Yacyretá, Duarte Frutos adelantó que luchará por una administración correcta y transparente. Para ello, consideró importante revisar algunos puntos oscuros de la institución.

“Vamos a revisar, por ejemplo, las tercerizaciones que según la información que tenemos constituyen una verdadera repartija de plata. También las licitaciones, tenemos la información de que hay términos oscuros y sospechas de mal manejo”, refirió en comunicación con radio Monumental 1080 AM.

Entre los desafíos que dijo asumir se encuentra el mejoramiento de los gastos de Yacyretá, que implicaría una reducción del personal si fuera necesario. Además del avance de grandes proyectos para mejorar la productividad energética hacia el lado paraguayo.

En cuanto a sus aspiraciones políticas, señaló que pese a la “arbitrariedad” del ex presidente del Congreso Fernando Lugo, de despojarlo de su banca, no tiene ninguna intención de pelear por un lugar político.

“Hoy no tengo ninguna aspiración política, no busco ser presidente del Partido Colorado, como estuve escuchando. Pero me gustaría que el coloradismo se fortalezca”, apuntó.

El presidente electo Mario Abdo Benítez anunció este sábado a los cuatro nuevos integrantes del equipo de transición que tendrán a su cargo las entidades binacionales.

Entre ellos se encuentra el ex presidente Nicanor Duarte Frutos, quien trabajará con Luis Fretes en la EBY. De igual forma, fueron designados en la Itaipú Binacional la ex titular del Banco Central del Paraguay (BCP) Mónica Pérez y el ex ministro de Obras Públicas y ex jefe de campaña del movimiento Colorado Añetete, José Alberto Alderete.