Yacyretá: Nicanor cree que acuerdo Cartes-Macri se puede mejorar

El director paraguayo de la EBY destacó que el procedimiento se realizó con éxito y resaltó que es un paso trascendental para que Paraguay pueda disponer del 50% de la energía que "soberanamente le corresponde".

Duarte Frutos fue consultado, además, sobre el planteamiento por parte de la oposición, de un proyecto de ley por el cual se pretende derogar el acuerdo firmado entre los Gobiernos de Horacio Cartes y Mauricio Macri sobre las notas reversales de Yacyretá.

Embed ¡HISTORICO! A las 23:00 hs. empezaron las maniobras para la adecuación de la barra de transmisión de la línea de 500 kV con total éxito. Hemos dado un paso trascendental para que el Paraguay pueda disponer del 50% de la energía que soberanamente le corresponde de Yacyretá pic.twitter.com/HoWvYrBdDM — Nicanor Duarte F. (@NicanorDF) August 30, 2019

“Todo proyecto, todo acuerdo, todo documento puede ser mejorado. Eso corresponde al Senado. Esta nota no fue homologada por el Congreso Argentino. Si aparece una discusión hay que escuchar los argumentos”, respondió al respecto sin querer mencionar si está a favor o contra de la derogación del acuerdo.

También recordó que el acuerdo que él firmó como presidente de la República (2003-2008), con el ex mandatario argentino, Néstor Kirchner –que tampoco fue homologado por los congresos de ambos países– tenía puntos bastante interesantes, que el acuerdo Cartes-Macri no contempla.

Entre esos puntos citó que el acuerdo Duarte-Kirchner eliminaba unos USD 13.000 millones de intereses por la deuda de Yacyretá y confirmaba que el territorio inundado para la construcción de la represa fue un 80% paraguayo, por lo que debía realizarse una indemnización. El acuerdo Cartes-Macri posterga por 10 años este desembolso.

Para Nicanor Duarte Frutos, la deuda de Yacyretá con el Tesoro argentino es de un poco más de USD 2.000 millones y no USD 4.084 millones como lo establece el acuerdo firmado por Horacio Cartes y Mauricio Macri.

Embed Luego de haber garantizado los trabajos de adecuación de la EBY, se abren nuevas posibilidades para el aprovechamiento de nuestro potencial energético https://t.co/BzBzhlzoHi — Nicanor Duarte F. (@NicanorDF) September 1, 2019

Además, asegura que las posturas que él tiene respecto a volver a foja cero, el acuerdo sobre el Anexo C de Yacyretá no representa la postura del Gobierno o de su sector político. “Yo opino en mi carácter de ex presidente de la República y titular de Yacyretá”, dijo.

La bancada del Frente Guasu en la Cámara de Senadores pidió tratar el 12 de setiembre el proyecto de ley que deroga el acuerdo Cartes-Macri sobre notas reversales de Yacyretá.