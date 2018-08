Yacyretá: Con apoyo de llanistas, la ANR aprobaría hoy notas reversales

El Senado ya dio luz verde a las notas, por lo que de conseguir su sanción en la fecha podrán ser promulgadas por el Poder Ejecutivo para entrar a regir, y así aceptar las disposiciones de los acuerdos Horacio Cartes - Cristina Fernández (Nota Reversal 6/14) y Horacio Cartes - Mauricio Macri (Nota Reversal 2/17).

El diputado liberal Édgar Ortiz, líder de la bancada llanista, afirmó que su facción va a aprobar los instrumentos, puesto que son acuerdos mínimos necesarios para hacer viable la hidroeléctrica. Remarcó que en Argentina lo acusan de traidor al presidente Mauricio Macri, por perdonarle a Paraguay USD 15.000 millones de deuda, lo que indica que para ellos no fue un buen negocio y esto se tiene que aprovechar.

A criterio del parlamentario, si asume otro Gobierno en el país vecino, sin haberse solucionado el tema EBY, terminará siendo más perjudicial para Paraguay, puesto que Argentina volvería a solicitar el pago de los intereses, que hoy fueron quitados por Macri.

“Vamos a aprobar. Pensamos que es un acuerdo mínimo, pero es el piso y se puede ir mejorando con el tiempo. Desde 1992 se está derramando nuestra agua, no genera ingresos y yo soy de la zona. Va a ser altamente tóxico rechazar este acuerdo porque la alternativa al rechazo es estar otros 20 años sin acuerdo. Y en 20 años nosotros vamos a consumir toda nuestra energía de Yacyretá y después vamos a discutir por lo que la Argentina consumió. Me parece un disparate rechazar este acuerdo. No es el mejor, es un mal arreglo y tal vez injusto, pero evita un buen pleito”, expresó.

Añadió que un pleito que se podía dar es declararle la guerra o cerrar la frontera, lo que es irracional, considerando que 1.500.000 paraguayos viven en Argentina y nuestros enfermos cruzan al país vecino para ser atendidos.

Apuntó que hace 10 años sigue de cerca el tema Yacyretá y nunca se tuvo una leve esperanza de conseguir un acuerdo similar.

CALDEADAS COMISIONES. La Comisión de Asuntos Constitucionales sesionó en la víspera y emitió dos dictámenes: uno por el rechazo, con cuatro votos, y otro por la aprobación, también con cuatro votos (todos colorados). La sesión estuvo bastante caldeada, ya que los opositores reprocharon los documentos y la encuentrista Katyya González fue la más efusiva.

Ulises Quintana, presidente de la comisión y referente de Colorado Añetete, manifestó que las condiciones en que se negoció la deuda de la EBY son ventajosas, mientras que su correligionario de Honor Colorado, Walter Harms, aseguró que es el mejor acuerdo que se pudo haber logrado con el gobierno argentino.

Harms presidió posteriormente la sesión de la comisión de Relaciones Exteriores y en este organismo también hubo dos dictámenes.

¿Qué fijan las dos notas reversales?

La Nota Reversal 2/17, que modifica el Anexo C (bases financieras) del Tratado, fija la deuda de Yacyretá con el Tesoro argentino en USD 4.084 millones, al 31 de diciembre de 2015. Además, estableció un incremento del 20% en el pago por cesión de energía a favor de Paraguay y el abono de USD 935 millones por el 80% del territorio inundado. Descontada la deuda que tiene la ANDE, ese monto queda en USD 635 millones.Por el otro lado, la Nota Reversal 6/14 cambia el Anexo A (estatuto) del Tratado para introducir la figura de la cogestión paritaria en la EBY. Habrá un director general por cada país, con igualdad de atribuciones.