Los malvivientes también forzaron la cerradura de la puerta principal, rompieron una ventana y se llevaron varias pertenencias del director que se encontraban en el lugar.

Además de las motobombas, se alzaron con un ventilador de pie, una jarra eléctrica, un termo de mate, una jarra, una radio grabadora, además de intentar llevarse una heladera, que terminaron abandonando en las inmediaciones.

El director reside en la institución de lunes a viernes y durante el fin de semana viaja a su casa en San Ignacio, Misiones. La policía investiga el hecho y pide la colaboración de la ciudadanía.

WhatsApp Image 2022-05-24 at 3.25.30 PM (1).jpeg Además de los alimentos esparcidos, los malvivientes se llevaron la moto bomba de la institución. Foto: Gentileza.

El director Orlando Díaz Quiñónez relató con gran pena lo sucedido y lamentó que aparte de hurtar sus enseres personales hayan destruido los víveres, con lo cual alimentan a los niños de la institución, ya que era lo único que tenían.

Asimismo, indicó que una madre de familia le dio aviso el domingo por la mañana del hecho y hasta el momento no recuperaron nada ni saben quiénes son los responsables.

“Nos perjudicaron en todo sentido. Lo que más nos dolió fue el destrozo que hicieron con los víveres de la merienda y el almuerzo escolar, que era lo único que teníamos. Ahora estamos compartiendo lo poco que sobró y solo la heladera es de la escuela, lo demás que se robo era mío”, expresó

El docente mencionó que ya se tiene además un precedente y que ya se había robado la escuela cuando estaba otro docente antes de que él asuma. El director dijo que a raíz de eso siempre lleva consigo su computadora e impresora para no perder sus archivos y documentos.

“Se nota la crisis económica. No sé por qué hicieron esto. Estamos sin agua, sacando en baldes del pozo nuevamente, porque se robaron el motor. Aún no se han comunicado con nosotros las autoridades locales. Aún no sé qué va a pasar”, manifestó el director.