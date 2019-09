“Ya se siente el efecto derrame de la inversión en obras”

–Fue un año de mucho trabajo, donde tuvimos varios meses difíciles para las obras públicas, los meses principalmente de marzo, abril y mayo, por las inundaciones. Pero gracias a Dios los siguientes meses de junio, julio y agosto fueron meses excelentes de trabajo y de certificación de obras. Esto, aparte de la cantidad de licitaciones que se han hecho en estos primeros meses de nuestro gobierno, que están generando muchísimas obras.

–¿Cuál es el nivel de inversión hasta hoy en obras propiamente?

–Podemos destacar que hemos invertido en el rubro 500 (inversiones de obras) 490 millones de dólares en un año, desde agosto del 2018 hasta julio del 2019. En agosto nuestra ejecución fue muy positiva, y estamos llegando cerca de la meta de lo que nos planteamos, que es tener entre 70 y 80 millones de dólares al mes de inversión física. Este mes tuvimos una ejecución de 78 millones de dólares. Queremos continuar con este ritmo de ejecución en los próximos cuatro meses y estamos seguros de que vamos a poder lograrlo, a través de la cantidad de certificados que generan las diferentes obras y también las licitaciones que vamos adjudicando. Hoy están en marcha 53 tramos de transitabilidad de caminos vecinales, que es un proyecto que va hasta fines de este año y todos están en marcha.

–¿Esto significa que la ejecución ya mejoró tras las presiones tanto del Ejecutivo como de la ciudadanía?

–La presión no solamente es del Ejecutivo, la presión es positiva para mejorar nuestra gestión. Nuestro presupuesto para este año es exigente, en el sentido de que queremos ejecutar en inversiones físicas todo lo que podamos ejecutar. Entonces, nuestra presión es mantener el ritmo de aproximadamente 80 millones de dólares en los próximos meses para poder cumplir no solamente con el presupuesto, sino con la necesidad del país de inversión. Hoy en día los reportes que tenemos es que están funcionando.

–¿Se llegará a los 900 millones de dólares de ejecución en materia de obras, como se previó para fin de año?

–Nuestra meta es llegar a los 900 millones de inversión este año. En este momento estamos en el 47% de ejecución. El mes pasado ejecutamos el 10% y si nosotros mantenemos el ritmo del mes pasado, tendríamos que llegar al 85% y 90% de ejecución del presupuesto previsto para este año.

–¿Ya se siente el impacto de esas inversiones en la economía?

–Sí, hace unos días estuve con la directiva de la UIP y estaban contando que en diferentes rubros de la economía ya se siente el efecto derrame de la inversión en obras públicas. Eso tanto en las cadenas de supermercados y en otros rubros, ya hay mucho movimiento. En este sentido, uno de los hechos más elocuentes es que varios empresarios del sector vial estaban la semana pasada por San Pablo y Puerto Alegre de Brasil para comprar máquinas. En Paraguay ya no hay para comprar motoniveladoras, no hay para comprar nada. Es decir, este efecto de cantidad de obras adjudicadas hace que las empresas estén topeadas con su cantidad de maquinarias que tenían en sus parques y todas se pusieron a comprar incluso en el exterior. Esto ya se notó en la Expo Máquinas que se hizo hace unas semanas, donde el 70% de las máquinas exhibidas se vendieron, creo que fue todo un récord.

–¿Tiene el apoyo del Ejecutivo?

–Es así, tengo todo el apoyo del presidente (Mario Abdo Benítez) para seguir trabajando.

–El MOPC siempre fue cuestionado por indicios de corrupción en las licitaciones. ¿Cómo se trabaja ahora para transparentar los procesos?

–Tuvimos cambios muy importantes en el procedimiento, en la modalidad en la cual se hacen los procesos de llamados. Todo esto empieza en la forma en la que se elaboran los pliegos de bases y condiciones y la forma de evaluación se ha cambiado. Hoy en día las personas que evalúan no son las mismas que han hecho los pliegos y se sacan a través de resoluciones puntuales el comité para cada evaluación, lo cual hace que en un sistema de rotación sea muy difícil para las empresas o los interesados saber quiénes están evaluando. Esto disminuyó la cantidad de protestas y estamos trabajando para agilizar al máximo posible. Decimos cero tolerancia a la corrupción.

–¿Sancionarán a las empresas que incumplan sus contratos?

–Las empresas entendieron que acá se tiene que cumplir la ley, se tiene que respetar los pliegos y los plazos. Hoy en día, como experiencia en lo que fue la licitación de las tres cárceles, donde hubieron algunas quejas, la DNCP ha valorado la evaluación que se hizo y nos han dado la razón en lo que dice el artículo 40 de la Ley 2051 en su inciso E, que prevé que las empresas que están atrasadas en sus obras pueden ser descalificadas en las nuevas licitaciones, aunque tengan la mejor oferta. Si están atrasados con el Estado, pueden ser descalificados y eso ya fue el motivo de una resolución de este ministerio, lo que significa que no solamente se trata de un caso puntual, sino de un antecedente que vamos a considerar para cada llamado.

–Según nos dijo, recién estamos en el primer año de gestión y las firmas ya están saturadas. ¿Podrán cumplir con las futuras licitaciones?

–Hoy en día, teniendo tantas obras en funcionamiento, varias empresas ya no se presentan en nuevas licitaciones porque no van a poder cumplir si se presentan. Esto porque ya fueron adjudicadas en varias obras y ya no cuentan con maquinarias y recursos humanos para cumplir. En las nuevas licitaciones, algunas constructoras se aliarán con empresas de los países vecinos como Argentina y Brasil.

–¿Qué pasará del proyecto Metrobús?

–Estamos en pleno proceso de consolidar el rediseño que se hizo con el BID de los tres tramos del ex Metrobús, porque ya no se va a llamar Metrobús. El tramo 1 (trayecto del centro de Asunción), que está todavía bajo un contrato, lo estamos rediseñando conforme al pedido de la Municipalidad de Asunción para que sea binario, es decir, una calle de entrada y otra de salida. No se va a hacer una intervención como se había planificado con el proyecto original del Metrobús, se tendrá otro tipo de soluciones usando el mismo sistema de colectivos que se tiene. En el tramo céntrico se está trabajando para que no afecte en nada el Mercado 4, que es el tramo crítico de aquel proyecto. Sí se prevé una terminal multimodal en el predio de los edificios públicos (Puertos) y la solución a la parte que se inundó en la avenida Stella Maris.

–¿Y en los tramos 2 y 3 de Eusebio Ayala y Mariscal Estigarribia?

–En los tramos 2 y 3 vamos a brindar soluciones al tema del desagüe pluvial con el mismo monto (de inversión prevista) del préstamo de BID. Lo que haremos es redireccionar los fondos a soluciones realmente más prácticas y dentro de ese marco, para no cambiar el préstamo, se adaptará el proyecto a algo realizable. Entonces, ya no vamos a tener afectaciones a frentistas, vamos a ayudar para que en los días de lluvia el agua no afecte a los frentistas y transportistas. La solución que estamos planteando mejorará la agilidad del transporte público existente con la también implementación del billetaje electrónico.

–¿Qué se les exigirá a los transportistas que operan en estos corredores?

–Vamos a exigirles a que implementen buses eléctricos. Vamos a empezar con un mínimo de 20 unidades eléctricas y a partir de ahí, la transición para los que están en ese ramal. La renovación del parque automotor de las empresas que están en el corredor (tramos 1, 2 y 3) serán las pioneras en este cambio a buses eléctricos cada año.

Entrevista a Arnoldo Wiens, Ministro de Obras públicas y Comunicaciones