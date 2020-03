Ya sin cuórum enla primera sesión

La Cámara de Diputados no pudo ayer culminar el orden del día, demostrando una vez más su negligencia en el tratamiento de los proyectos legislativos. Se trataba de la primera sesión ordinaria del año, pero lejos de mostrar disciplina en el trabajo, los legisladores una vez más dejaron sin cuórum la reunión, cuando estaba en estudio el punto 7 del orden del día, el cual contaba con 13 en total.

Los parlamentarios no pudieron continuar con la sesión cuando surgieron disparidades respecto al estudio en particular del proyecto “Que modifica y amplía el artículo 5º de la Ley Nº 3984/2010, Que establece la distribución y depósito de parte de los denominados ‘royalties y compensaciones en razón de territorio inundado”. La propuesta ya había sido aprobada en general pero su estudio no concluyó.

La colorada Cristina Villalba, apoyada por su correligionario Basilio Núñez, solicitó la vuelta a comisión porque consideraba necesario un mejor estudio. Sin embargo, esto implicaba dejar la aprobación en general sin efecto, a lo cual se opusieron los proyectistas.

La iniciativa busca establecer una forestación y/o reforestación en zonas urbanas, semirrurales y rurales, para mitigar los daños ambientales. Para el efecto, se pretende que el 5% de los fondos de royalties que perciben los municipios y gobernaciones, sea destinado a este objetivo.