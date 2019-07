Y la llamaban causa nacional...

Desde hace tres días la población nacional no hace más que hablar de energía, potencia y megavatios. Como el tema es complejo incluso para ingenieros hidráulicos, me limitaré a apuntar las gravosas consecuencias políticas de esta crisis. La principal es el derrumbe de la confianza que se podía tener en el modo de negociar de este Gobierno. Se había sostenido hasta el cansancio que, de cara a la cercana revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, era fundamental conseguir un amplio consenso social, pues estaba en juego el futuro de la próxima generación. Y, de manera brutal, nos enteramos de que había acuerdos firmados desde hace ya dos meses bajo un hermético secretismo.