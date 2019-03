Y ahora, ¿quién podrá defendernos?

Bueno, no es tan así. Seguramente, yo soy un paranoico plagueón que le estoy buscando el defecto a todo y no estoy viendo los esfuerzos que hacen las instituciones del Gobierno para garantizar mi seguridad.

Voy a darle un toque de confianza a la Policía.

Ya es cosa del pasado la fama que tienen de corruptos. Eso de las muertes en comisarías, las denuncias de torturas, malos tratos y dudosas intervenciones seguramente son hechos aislados. No hay que meterlos a todos en la misma bolsa.

Total, si la Policía mantiene los mismos vicios, si persisten los abusos de poder; si ellos mismos se encargan de apretar a los ciudadanos, a disparar contra un bus escolar que transporta a niños y herir a dos de ellos, existe un tribunal que no permitirá la impunidad, que van a ser juzgados por sus actos. Hay que confiar.

El mismísimo ministro del Interior se encargó de pinchar mi globo de optimismo al reconocer que la Justicia policial no sirve, que no da resultados y es necesario modificar la ley para crear un tribunal independiente porque el actual no es confiable.

Si los policías no tienen remedio, bueno… Vamos a sacar a los militares a la calle. Extendamos al resto de las ciudades el matrimonio igualitario entre la Policía y las Fuerzas Armadas, que llamaron Fuerza de Tarea Conjunta, como sucede en el Norte del país, en la lucha contra el EPP.

Total, si los policías son corruptos, la disciplina, la hon-radez y la integridad, forjadas a fuerza de mano dura de sus pares les van a llevar de vuelta por el buen camino.

Porque eso es lo que hace el cuartel, aleja de los vicios a los que se quieren llevar una vida torcida. Tal vez, esa fusión tenga éxito y yo pueda caminar tranquilo por la calle, dormir con la ventana abierta…

Lo que pasa en el Norte del país, otra vez, me hunde hasta el fondo de las aguas del pesimismo.

La dupla policial militar no trajo hasta ahora resultados positivos en la lucha contra ese indefinido grupo armado, que mantiene en vilo a toda la zona. Solo se escuchan denuncias de corrupción y abuso de autoridad. Esta opción también la tendré que descartar.

Pero ¿quién dijo que todo está perdido?, como diría la canción.

Si no se puede confiar en las fuerzas de seguridad, todavía se puede recurrir a otras instancias. ¿Por qué no pensar en la Fiscalía y el Poder Judicial?

Ellos van a estar del lado del ciudadano y no se van a aliar con esos señores de guantes blancos e intenciones oscuras, que buscan perpetuar la imagen de paraíso de la ilegalidad y la corrupción que ostenta nuestro país.

No me puedo desanimar por lo que dicen las noticias porque los periodistas nunca luego muestran lo bueno. Todo es negativo.

Seguramente se exageró esa información que hablaba de un juez y su esposa –una fiscala– investigados por supuestamente integrar un esquema de lavado de dinero que proviene del narcotráfico.

No puede ser que agentes de Justicia creen una financiera que otorgaba créditos con dinero que se obtuvo de la venta de drogas, con intereses altísimos, aprovechándose de la necesidad de la gente.

¿Pueden una fiscala y un juez trabajar para el narcotráfico y encima ser usureros? ¡No puede ser! No creo que todo esté tan mal.

Tendré que dejar de ver los noticieros y leer los diarios para terminar con esta paranoia.