Wildo Almirón sale de Honor Colorado

Alegando que cumplió un ciclo en su vida política y que no estaba satisfecho con las decisiones de su movimiento, Wildo Almirón se apartó al cargo de apoderado de Honor Colorado pero se mantiene como apoderado general del Partido Colorado.

Su renuncia fue presentada ya el 21 de marzo pero recién fue dada a conocer ayer debido a que Horacio Cartes, líder del movimiento, no aceptaba.

Explicó que como no hay elecciones próximas no necesita tomar postura en favor de uno u otro sector por lo que no integrará ningún movimiento actualmente.

Además, este año habrá debates sobre una reforma electoral y prefiere mantenerse neutral.

Señaló que es necesario que en ese marco no se elaboren leyes para perjudicar a un partido, ya que, según alertó, algunos sectores coinciden en presentar propuesta que afecten a la ANR.