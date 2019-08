Wiens reclamó a técnicos por qué impasse llegó a altas partes

Arnoldo Wiens, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, lanzó una crítica indirecta a Pedro Ferreira, ex presidente de la ANDE, y a su equipo sobre por qué no pudieron resolver el problema con Eletrobras, para la contratación de potencia de Itaipú, en el ámbito técnico. El funcionario manifestó que estas divergencias tienen que solucionarse con los especialistas del sector y no hace falta que lleguen a las altas partes contratantes. Es decir, no se necesita que el Poder Ejecutivo, a través de la Cancillería, entre a mediar en el conflicto.