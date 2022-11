Wiens insiste con renuncia de Fretes y Peña sigue callado

Resaltó que, de no renunciar, debe avanzar el libelo acusatorio para el juicio político. No obstante, desde la bancada oficialista en Diputados aún no se tomó una determinación sobre el juicio.

En tanto, desde Honor Colorado, Santiago Peña sigue sin hablar aún sobre el caso en que se acusa a Fretes y el líder de bancada en Diputados, Basilio Núñez, ya argumentó en contra del juicio.

En un acto, Peña pidió apretar el acelerador a los dirigentes. "Si yo llego, cada uno de ustedes llega conmigo. Si soy presidente de la República, ustedes van a ser parte de mi gobierno", dijo.

También ayer se reunió con funcionarios de Petropar que responden a Honor Colorado, a quienes prometió “no ajustar” sus salarios. Dijo que el problema no es el salario, sino los malos manejos económicos.

Denunció que a pesar de que Patricia Samudio ya dejó la institución, la misma sigue manejando Petropar.