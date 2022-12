Wiens dice que ANR es inútil como “timbre de cementerio”

En el encuentro también promocionó las candidaturas de Derlis Osorio, quien es candidato a senador número uno y de Luis Fernando González, candidato a gobernador de Central.

“Las elecciones para nuestros candidatos en Fuerza Republicana fue en base a la gestión y el servicio, no como en otros movimientos donde pesan otras cosas”, señaló comparando a los candidatos de Honor Colorado.

Habló también de fomentar la educación y el deporte.

“Mente vacía es taller de Satanás. No podemos permitir que los jóvenes anden ociosos. No tienen que tener tiempo para macanadas. Vamos a impulsar el estudio de oficios en el colegio, así como también vamos a motivar la práctica de deportes. Vale la pena andar detrás de nuestros hijos”, expresó luego de señalar que le puso “tarjeta roja a la ideología de género” y aún no sentó posición sobre la polémica votación en Diputados.