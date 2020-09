West Ham cae de visita sin Balbuena

La segunda fecha de la Premier League de Inglaterra tuvo cuatro compromisos disputados ayer donde se destacó la derrota del West Ham de Fabián Balbuena jugando de visita ante el Arsenal por 2-1. El compatriota estuvo en la banca de suplentes pero no ingresó. En otro de los compromisos disputados ayer, Manchester United cayó 1-3 ante el Crystal Palace, Everton superó 5-2 al West Bromwich y Leeds United le ganó 4-3 al Fulham. Para hoy se disputarán otros cuatro partidos donde sobresale el choque que sostendrán Newcastle de Miguel Almirón y el Brighton & Hove Albion desde las 09:00. Antes, desde las 07:00, Southampton vs. Tottenham, Chelsea vs. Liverpool a las 11:30 y Leicester vs. Burnley a las 14:00.