Wannabe, el sencillo de las Spice Girls cumple 23 años

Wannabe fue lo que catapultó a la agrupación integrada por Melanie Brown, Melanie Chisholm, Emma Bunton, Geri Halliwell y Victoria Beckham. El videoclip dirigido por Johan Camitz se lanzó en mayo de 1996.

No obstante, el éxito llegó un mes después, el 8 de julio, cuando Wannabe fue distribuido en el Reino Unido en dos formatos: CD y casete, incluyendo también la canción Bumper to Bumper.

Wannabe

Wannabe es una canción que muestra sus influencias en el hip-hop y el rap. Mientras que la letra cambió por completo el papel de las mujeres que ya no solo se destacaban en canciones de amor, informó El Comercio.

La canción no fue la primera elección como sencillo a debutar por los ejecutivos de Virgin Records, quienes querían algo con mayor aceptación como Say You'll Be There o Love Thing. Sin embargo, el grupo se mantuvo firme y le dieron al blanco.

Nota relacionada: Las Spice Girls anuncian una nueva gira sin Victoria Beckham

La banda se separó definitivamente en 2000, después de dos años actuando como cuarteto, tras la marcha de Horner. En tanto, las cinco volvieron a juntarse para una gira en 2007 y actuaron de nuevo juntas en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres, en 2012.

Actualmente, luego de una década, cuatro de las integrantes –con la ausencia de Victoria Beckham– de la banda británica se volvieron a unir y se encuentran realizando una gira en el Reino Unido.