Vuelven los bloqueos a Encarnación

Comerciantes del circuito comercial de la ciudad de Encarnación, entre propietarios e inquilinos, se manifestaron nuevamente ayer exigiendo la apertura de la frontera y el apoyo del Gobierno Nacional para la anhelada reactivación económica. Los manifestantes aseguran que fueron excluidos de la ayuda a los trabajadores fronterizos, la mayoría informales, mientras que el sector comercial, legalmente constituido, no ha recibido absolutamente nada.

Ante la difícil situación y la falta de interés de parte de los organismos del Estado, los comerciantes, propietarios e inquilinos decidieron salir a las calles a exigir respuestas al Gobierno, de lo contrario, aseguran que seguirán con la medida por tiempo indefinido. La medida de fuerza se concentra en la entrada y la salida de camiones de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) de Encarnación, que bloquearon por completo.

Cabe señalar que la movilización consistió en una marcha por las calles de Encarnación y terminó frente a los portones de acceso a la sede de la ANNP, donde se apostaron afirmando que no saldrán del lugar hasta que sean atendidos por las autoridades. Los comerciantes no descartan endurecer las medidas si las autoridades no dan respuestas, por lo que exigen que representantes del Gobierno se trasladen hasta Encarnación.

Si bien los comerciantes claman por una ayuda económica para oxigenarse ante la crítica situación que están pasando, a raíz de la pandemia del Covid-19, el principal punto exigido es que el Gobierno paraguayo negocie con su par argentino la reapertura del puente San Roque González de San Cruz.

Según denunciaron, este sector no fue incluido en el grupo de trabajadores de frontera que hace unos días acordó con el Gobierno una asistencia alimentaria y ayuda social, mientras dure el cierre de la frontera.

Al respecto, Daniel Ferreira, vicepresidente de la asociación de comerciantes, señaló que el sector en ningún momento buscó manifestarse, pero debido a la crítica situación que están atravesando, no tuvieron otra opción más que salir a las calles a exigir una ayuda. “Estamos viviendo el día a día, es caótica esta situación y mucha gente está viviendo en la miseria total”, lamentó.