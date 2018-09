Vuelve la Champions con más millones

Comenzará a rodar el balón en ocho partidos, la disputa de los cuatro primeros grupos, con los juegos destacados entre: Mónaco vs. Atlético Madrid, Inter vs. Tottenham, Liverpool vs. PSG y Barcelona vs. PSV Eindhoven (ver infografía).

Premios. En esta edición cada club recibe 15,25 millones de euros solamente por participar. Cada triunfo representará un ingreso adicional de 2,7 millones de euros en la fase de grupos, y de 0,9 millones por empate.

En ese sentido, si un equipo logra ganar sus seis partidos de la Fase de Grupos, embolsará un adicional de 16,2 millones de euros. Además, por clasificarse a octavos de final, recibe 9,5 millones de euros; por clasificarse a cuartos, 10,5 millones; por clasificarse a semifinales, 12 millones; por clasificarse a la final, 15 millones; por ganar la final, 4 millones de euros adicionales.