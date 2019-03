“Voy a proponer eliminar la militancia en una nueva convención de la ANR”

–¿Su vuelta es una pausa en su lucha contra el cáncer?

–Sí. Llegué anoche (lunes) y me quedo por 10 días, después vuelvo al Brasil (en el Hospital Sirio-Libanés) para la última quimio en esta etapa de consolidación de la médula. Me quedo ahí hasta recuperarme por unos 15 días, porque después de la quimio bajan las plaquetas, y me tienen en observación. Luego ya vengo a quedarme más tiempo, y voy a ir solo para los controles.

–¿Cómo fue este proceso?

–El 20 de diciembre comenzaron los síntomas. Creí que era gripe, me sangró la nariz. Luego noté moretones y petequias en el cuerpo. Yo estaba en Pilar. Me hice los análisis y los médicos me dijeron que debía volver a Asunción. Ahí me dieron el diagnóstico de leucemia, muy agresiva. Cuando llegué a Brasil el 25 de diciembre ya tenía el 84% de células totalmente cancerígenas y el 26 empecé con la quimio, cuatro en la primera etapa. Luego tuve un infarto del miocardio, me pusieron un stent y entré en terapia intensiva 11 días. Tuve complicaciones como una infección en el oído. Me hice dos quimios más. En total fueron seis y ahora debo someterme a la séptima y última.

–¿Recibió apoyo de Horacio Cartes?

–Sí. Le agradezco por todo. Fue una de las personas que cuando se enteró, el 24 de diciembre, de la gravedad de mi estado de salud, se puso a disposición, me brindó el apoyo para que pueda tener un tratamiento exitoso en Brasil. Me hizo los trámites con Antonio Barrios, me prestó el avión, porque tenía bajas defensas y no podía viajar en avión de línea.

–¿Conversó con Mario Abdo Benítez?

–Con Marito tengo buena relación y le agradezco muchísimo el gesto de haber ido a visitarme con su esposa y por los buenos deseos, me mandó varios mensajes.

–¿Cuál es su postura sobre modificación del estatuto?

–Es un retroceso para el Partido Colorado. Deberíamos aggiornarnos a los nuevos tiempos, dar oportunidad a tantos jóvenes, abrirles las puertas. Yo estoy solicitando a la Justicia Electoral que nos dé fecha para las elecciones juveniles y de mujeres para este año y los convencionales tomaron esta decisión tan desacertada. Somos uno de los partidos más democráticos, tenemos internas reñidas y damos oportunidad a que la gente elija no votar a los candidatos que no tienen tanta militancia y votar por otros que sí. Cuántos correligionarios con antigüedad de 30 a 40 años al final traicionaron al partido y ocuparon cargos solo para beneficiarse.

–¿Y qué acción tomarán?

–Mañana (hoy) se reúne la Comisión Ejecutiva para hablar de eso y decidir si judicializar o no. Adelanto igual que si no accionamos, en enero tenemos una convención ordinaria. Como presidente del partido voy a plantear que se vuelva a incluir en el orden del día el tema para que los convencionales puedan recapacitar y escuchen a los jóvenes.

–¿Añetete operó contra HC?

–Añetete estuvo moviendo a los convencionales. A mí me sorprendió, porque días atrás hablé con Dani Centurión y me dijo que no estaban de acuerdo. También con Hugo Velázquez y me había manifestado que ellos no iban a acompañar y que por eso tuvieron tan poca convocatoria en el primer llamado, pero repentinamente cambiaron de posición. Me llamó Juan Afara el lunes y me dijo que ellos iban a operar para que se modifique el estatuto.

–¿Cuál fue la intención de Añetete?

–Creo que ni ellos están muy seguros, fue más bien una demostración de fuerza, más que convicción de que es saludable para el partido. Fue para decir que no son 100 convencionales, sino 600.

–¿Con esto impiden alguna candidatura?

–Truncan la candidatura de miles de jóvenes que buscan una oportunidad y creen en el Partido Colorado. La de Santi Peña no, porque ya fue candidato, no le afecta ni para las municipales ni para las presidenciales.

–¿Es necesaria la incorporación de nuevas figuras?

–Nosotros hoy, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en el partido con algunos diputados y senadores, necesitamos urgente renovación y esta decisión que tomaron algunos convencionales y líderes debilita muchísimo al partido. Hemos dado un salto hacia atrás, un retroceso terrible, ojalá recapaciten los convencionales.