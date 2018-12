El cantante argentino Abel Pintos habló vía telefónica con el diario Última Hora acerca de su presentación en Paraguay, prevista para mañana, a partir de las 21.00, en el Banco Central del Paraguay (Federación Rusa y Augusto Roa Bastos). El artista promete un “gran show” dentro de la gira titulada La familia festeja fuerte.

Con un tono tranquilo y relajado, Abel conversó sobre su concierto que dará en suelo guaraní, a donde llega por primera vez. “Este será mi primer concierto en Paraguay y durará más de dos horas. Repasaré canciones de doce discos de 23 años de carrera. De hecho, mi último material, La familia festeja fuerte, que fue grabado en vivo, es un repaso de toda mi carrera”, comenta.

El artista arriba a territorio nacional con sus ocho músicos, además de técnicos de escenario y equipo de producción, quienes se encargan del sistema de video y luces.

“Voy a Paraguay con mucha ilusión de conocer a mi público paraguayo”, afirma entusiasmado el cantante argentino.

Sobre sus inspiraciones para escribir canciones, expresa que se basan en sus emociones: “Me inspiro básicamente en todo lo que me conmueve en la vida. No siempre mis canciones son historias mías, pero las emociones sí son mías”, aclara.

Entre sus doce discos no cuenta con un título favorito. “No tengo una canción preferida, ya que todas las canciones son igual de importantes para mí”, expresa.

ROMÁNTICO. Aunque la mayoría de sus discos incluyen canciones melancólicas, Abel no se considera un romántico.

“No me considero romántico, eso de catalogar el estilo musical no me gusta. Si alguien me considera romántico, bueno. No me suelo definir como un romántico, porque a medida que cambio, siento que también cambia algo en mi estilo musical”, reflexiona el músico, quien asegura que no tiene más expectativas sobre el concierto que el deseo de que todos lo disfruten.

“Ojalá el público paraguayo disfrute de lo que voy a presentar. Soy de seguir mucho en las redes sociales y veo los comentarios de los fans de Paraguay”, dice.

Más discos. Abel Pintos no para, y prueba de ello es que sigue apuntando para adelante. Ahora se encuentra trabajando en un nuevo disco que saldrá a la luz a finales del próximo año. “Estoy abocado en crear nuevas composiciones para posteriormente editarlas y presentarlas en el 2019”, comenta.

En la actualidad, el cantautor argentino ha presentado la gira La familia festeja fuerte, con muy buena crítica en países como España, México, Costa Rica, Colombia, Perú y Argentina. Con sus 34 años de edad, Abel ya lleva 24 con la música y mantiene el espíritu del sueño del primer día.

Entre sus galardones, figuran el Premio Revelación otorgado dentro del Festival de Cosquín en la Argentina, en 1998; el Premio al Mejor Intérprete del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en Chile, en el año 2004, y otros.

SUS INICIOS. Los inicios de su carrera se desarrollaron en el ámbito del folclore argentino. Comenzó a los 11 años y a los 13 grabó su primer álbum titulado Para cantar he nacido (1998), bajo la producción de León Gieco (autor de Solo le pido a Dios) con el que se presentó en Cosquín (festival emblema de la música popular argentina), donde resultó Artista Revelación y Mejor Intérprete de la edición, y con el que emprende su primera gira nacional en fiestas populares de todo el país.

Entre sus sencillos más sonados se encuentran los siguientes: Tu voz, La llave, Sin principio ni final, Sueño dorado, Aquí te espero, Tanto amor, Juntos, Cómo te extraño, y otros.