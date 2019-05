“Volver al Paraguay, aunque sea por un rato, me hace bien”

“Siempre tengo ganas de volver a Paraguay, no puedo dejar pasar más de un año. A veces, vengo dos a tres veces en el año. Volver a Paraguay, aunque sea por un rato, me hace bien. Siento muchas cosas por mi país, no voy a dejar de hacerlo”, confiesa.

Consultado acerca de sus emociones ante cada nuevo espectáculo, señala que siempre tiene “un poco de miedo, ansiedad, curiosidad, ante la reacción del público”.

No obstante, André asegura que en este momento se encuentra en un estado ideal. “Estoy disfrutando mucho de todo lo que hago, como no ha sucedido en toda mi carrera”.

En su libro autobiográfico Por lo que usted y yo sabemos, habla de eso, “no supe disfrutar de mis éxitos, estaba preocupado por el futuro, por si tendría el mismo éxito que antes”, recuerda.

En cambio, ahora, explica que disfruta del presente y agradece a Dios que le da la posibilidad de seguir trabajando. “Agradezco que haya público y productores que se interesen por mi trabajo. Estoy agradecido porque mis colegas quieren trabajar conmigo, son excelentes compañeros y profesionales, y a todos los aprecio por igual”.

En ese sentido, el actor de Piel naranja dice que su actual proyecto es solo la comedia que presenta en el BCP. “Por ahora estoy nada más que en esta obra de teatro. Si tengo un tiempo libre, me gustaría viajar, hace mucho que no hago viajes largos. Ahora busco disfrutar de este momento maravilloso que estoy pasando, de paz interior”, indica el protagonista de exitosas telenovelas y series producidas en Argentina.

EXPERIENCIAS. Para el ganador del Martín Fierro, en la categoría Mejor Actor Protagónico, por el rol del villano Laureano Gómez (Valientes), toda actividad le enriquece. “Todo lo que hice en televisión, cine, teatro, inclusive escribiendo mi biografía, fueron experiencias enriquecedoras; hicieron que crezca y evolucione”, concreta.

Sobre alguna preferencia en el campo escénico, afirma: “Cada disciplina que hice, fue atractiva. Amo mi carrera, doy gracias a Dios que me abrió los ojos y me puso en el lugar preciso”. André inició su carrera en la televisión argentina en la década de 1970, pero diez años antes, empezó su trayectoria en las tablas.

EL PÚBLICO. Para nuestro entrevistado, el contacto con el público es aquello que más le importa de su carrera. “Saber que hay personas que me respetan como profesional y a quienes respeto, es importante para mí. Todo lo que voy a entregar tiene que ver con un intento de calidad, de lo mejor que puedo ofrecer. El público para mí es sagrado, todo artista sabe que a él le debe su carrera”.

TECNOLOGÍA. Ante la pregunta de cómo se lleva con la tecnología en un momento en el que los artistas están más cerca de sus fans a través de diversas plataformas sociales, André expone con sinceridad: “Uso lo básico, WhatsApp y correo electrónico, las redes sociales casi nada. Tengo Instagram, pero prácticamente me lo maneja Cristy Russo, mi RRPP paraguaya en Argentina”.

André destaca su alegría cuando se menciona al Paraguay. “Me llena de orgullo cuando colegas argentinos me dan feedbacks positivos de cómo les trataron aquí, de lo bien que se trabaja; es la visión de gente que comenta cómo fue su experiencia acá. Me da alegría cuando me dicen eso”.