Lo más fácil es apuntar contra los profesores de las escuelas públicas. Que son los peores, que son malos, que son los culpables de la podredumbre de esta estructura que se cae a pedazos desde hace mucho tiempo. Pero no. El sector docente es uno de los más abandonados desde Stroessner en adelante. Hablamos de 64 años de abandono, sin salarios dignos, sin una carrera del educador, sin capacitaciones continuas y con una paupérrima formación de entrada. Claro que cuando se trata del magisterio, hablamos de un problema social que va más allá del MEC. En distritos del interior del país no queda otra que ser docente o policía para contar con seguro social y un sueldo más o menos digno. Menos mal, en todo caso, que muchos optan por la primera opción.

Y los profesores hoy no son una herramienta para transformar radicalmente la educación. Son más bien el corazón, junto con los estudiantes, de lo que debe cambiarse.

Si buscamos culpables, aunque ya no haya tiempo para ello, son demasiados. Aquellos que aprovecharon cargos en esta cartera solo para seguir escalando y llegar, o intentar alcanzar la presidencia. Aquellos que aceptaron el puesto pese a no estar preparados. Quienes desde su cómoda posición en el Parlamento prefirieron truncar proyectos legislativos por priorizar lo partidario. Los que prefieren no aumentar la carga impositiva a sectores privilegiados, pese a que esto solo mantiene las desigualdades.

O quienes, a instancias de la comunidad educativa, aprobaron un costoso acuerdo por la transformación educativa liderada por Hacienda y el Banco Mundial. Al igual que quienes pretendían la reelección presidencial, estos no tuvieron en cuenta lo que dicta la Constitución Nacional en esta materia. El problema pasa por quienes nunca escucharon las voces de investigadores, de matemáticos, de los maestros y de los estudiantes. Siempre es hermoso escuchar a los chicos y a las chicas sobre la clase de escuelas que desean, ya no para ellos, porque la mayoría está terminando la Media, sino para los que vienen. “Queremos que la educación garantice un crecimiento personal y académico en cada individuo, considerando sus cualidades, condiciones y deseos. Queremos una evaluación que no califique nuestra memoria, sino nuestro aprendizaje”, dice un alumno del Colegio Técnico Nacional en un corto audiovisual ganador de una competencia. El mensaje se transmite mientras sostiene un cartel exigiendo una inversión del 7% del PIB para el sector. Su compañera, a continuación, pide que el aprendizaje no se base en una competencia, y que sea con perspectiva de derechos humanos. El material se denomina Solicitud Postergada ¿Hasta cuándo? Y puede verse en Youtube.