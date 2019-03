Vivir “endrogados”

Como naturalistas y gente del campo mis padres me enseñaron el valor medicinal de las plantas. Siempre consumimos “yuyos” los paraguayos. Somos grandes conocedores de las propiedades medicinales, y con mucho orgullo. Así que el uso medicinal de la hoja de coca o del cannabis no me sorprende ni me asusta.

Pero otra cosa es el famoso “uso recreativo” que tratan de hacernos pasar como gato por liebre. ¡Atención allí!, un momentito, señores, porque quienes tratan de ponerse esta camiseta de moda en la decadente cultura occidental en ese punto se equivocan. Amigos, no es ningún progreso despenalizar el uso de drogas para fines supuestamente recreativos. Quienes lo hacen se están dejando usar como tontos por los mercaderes de la muerte que ven en este tema solo negocio y dinero, sin consideración alguna con las personas que sufrirán sus consecuencias. Y no exagero. Como pedagoga y voluntaria en temas educativos en varios proyectos por más de 20 años se me acercan a menudo padres, docentes, catequistas, vecinos y otros desesperados y desesperanzados por los chicos que conocen con problemas de adicción a las drogas. Es pesadísimo lo que se pasa en la familia cuando hay miembros adictos. Es horrible ver a seres humanos valiosos caer en el vacío existencial, en la dependencia, en la desestructuración mental y en la alienación total. ¡Y todos empiezan con la marihuana! ¡Todos lo hacen al inicio por uso “recreativo”! Así se empieza y los vendedores lo saben. Pero lo patético es que gente a la que el pueblo le paga salarios altísimos para “representarlo” en temas de bien común se ponga la remera de playa discursiva e irresponsable, dando supuestas lecciones de seudomodernismo trasnochado, en plan de primermundistas decadentes mareados de ego, a tratar gua’u de convencernos, como malos vendedores, de que la despenalización es una cuestión justa o necesaria.

¡Qué patéticos que son! Cuántos temas serios que dejan atrás para hacer de tembiguái serviles de los promotores de una cultura que con acierto el papa Francisco ha llamado “cultura del descarte”, donde el otro no importa, no es un bien para mí, solo es un instrumento del poder de turno, un medio para ganar dinero, descartable. ¿Por qué más bien no se encargan de crear más programas de prevención, especialmente deportivos, comunitarios, científicos, artísticos, que puedan alejar a los jóvenes paraguayos del consumo excesivo de alcohol y del mundo de las drogas? Los primeros que reaccionaron a esta noticia fueron amigos míos médicos, una es reconocida neuróloga de gran experiencia que ha tenido que tratar a pacientes con consecuencias serias acarreadas por el uso de drogas.

Familias, sociedad paraguaya, no podemos quedarnos callados o indiferentes ante este tema. Ya bastante tenemos con la presión por despenalizar el crimen del aborto, de imponer una educación sexual desvinculada de la biología y de los valores, y ni qué decir de la corrupción clientelista y mediocrizante de tantas autoridades públicas.

Nuestra cultura es de vida, no de muerte, no de descarte, y aunque sea con errores y vaivenes, debemos luchar por retomar sus raíces de respeto, de defensa, de celebración de la vida. Es posible vivir alegres y con esperanza sin drogas y sin excesos, no alienados y despojados de raciocinio y de voluntad, a merced de todo tipo de manipulación, que es como quedan los chicos adictos. Seguiremos atentos a las autoridades en su posición sobre estos temas. No nos traicionen.