Viuda de Peralta duda del informe sobre proyectil que mató al subcomisario

Lourdes López, viuda del subcomisario Arístides Peralta , quien falleció tras un confuso operativo realizado el 25 de octubre del 2018 para frustrar el asalto a un banco, dijo a Monumental 1080 AM que tiene muchas dudas sobre la ampliación del informe balístico.

El documento fue dado a conocer el miércoles, como parte de la investigación fiscal que determinó quién fue el responsable de la muerte del policía.

Pese a no haber leído aún el escrito, la mujer mencionó que tiene sospechas de que el reporte no sea totalmente veraz.

“Está pasando lo que yo dije desde un comienzo, no va faltar que quieran culparle a un suboficial. ¿Y el jefe directo y el que ordenó el trabajo qué?”, expresó con mucho pesar durante la entrevista.

El confuso operativo se había realizado para frustrar el asalto a un banco en la ciudad de Fernando de la Mora, Departamento Central. Allí se presentaron varios uniformados y agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO).

Durante el procedimiento, falleció el subcomisario Arístides Peralta, quien recibió dos disparos de arma de fuego.

En principio se habló de un tiroteo entre policías y asaltantes, pero luego se determinó que todos los disparos habían sido realizados por los uniformados.

Peralta recibió un primer balazo, con orificio de entrada en la parte superior del pecho y salida en la espalda, que fue el que comprometió diferentes órganos vitales.

Mientras que el segundo disparo, que también impactó contra la víctima fatal ingresó en la parte baja de la espalda, pero no causó ninguna herida lacerante, de acuerdo con el informe realizado por el Ministerio Público.

Ambos disparos habían sido efectuados por un agente del GEO y el comisario Julio Cabañas, quien participó en el procedimiento.

Con la investigación y el informe de balística, la Fiscalía determinó que fue el disparo del agente del GEO el que acabó con la vida de Peralta, no así el tiro efectuado por Cabañas, quien está recluido en la sede de la Agrupación Especializada.

Además, el comisario es el único que actualmente está imputado por este hecho. Se abrió un investigación fiscal por homicidio doloso.

“Los bandidos no llegaron a disparar, acá entre ellos se dispararon y solo hacia mi esposo”, cuestionó la mujer. Además sostuvo que fue Cabañas quien mató a su pareja, ya que a su criterio actuó con maldad.

Sobre la hipótesis de que podría tratarse de un trabajo que no estaba coordinado y que los agentes del GEO no conocían a los uniformados, por lo que dispararon hacia su esposo, López indicó que los efectivos no pueden alegar una descoordinación.

También argumentó que el miembro del GEO declaró que el propio hombre dijo que estaba en constante comunicación por frecuencia de radio con el comisario Cabañas.

“Ellos dijeron que estaban comunicados constantemente sobre qué iban a hacer y cómo iban actuar. No entiendo cómo pueden decir que estaban en descoordinación”, criticó la esposa del subcomisario fallecido.

Arísitides Peralta, Julio Cabañas y tres efectivos del GEO (también investigados) participaron del procedimiento por el cual se frustró el asalto a una sucursal del banco Visión y se detuvo a cinco de los sindicados como autores del atraco.