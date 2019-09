Visita el Anfield Road

La jornada sabatina continuará con seis partidos: Brighton vs. Burnley, Manchester United vs. Leicester, Sheffield vs. Southampton, Tottenham vs. Crystal Palace y Wolverhampton vs. Chelsea (desde las 10.00) y Norwich vs. Manchester City (12.30).

A la cancha. Por la Liga Española, los grandes candidatos a ganar el torneo: Real Madrid, Barcelona y Atlético Madrid, salen a jugar.

Real Madrid recibirá a Levante (7.00), luego Atlético Madrid visitará a la Real Sociedad (12.30) y por último, Barcelona jugará ante Valencia en el Camp Nou (15.00).

Esto en el inicio de la fecha 4, los colchoneros son líderes exclusivos con 9 puntos en 3 partidos jugados.

Cosecha nacional. Mientras que los jugadores paraguayos iniciaron el fin de semana de muy buena forma en la faena goleadora.

Hernán Pérez anotó su segundo gol con el Al Ahli de Qatar, fue a los 90’, picando un penal y dando así la victoria a su equipo por 3-2 ante el Al Khor. Al Ahli suma 6 puntos en 3 juegos.

Mientras que en Honduras, Roberto Moreira le dio la victoria al Motagua con su gol, por 1-0 ante CD Honduras, es su cuarto gol en el semestre.